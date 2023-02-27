SBS晚新闻（2023年2月27日）

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澳洲大公司接连遭黑客攻击 政府将修复漏洞；新州逾百万家庭已获返校代金券共1.75亿澳元；昆州将在全澳率先推出药检站点 冀降低非法药物的有害影响。（请点击播放键收听详细内容）

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