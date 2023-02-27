SBS晚新闻（2023年2月27日）Play05:14下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.01MB) 澳洲大公司接连遭黑客攻击 政府将修复漏洞；新州逾百万家庭已获返校代金券共1.75亿澳元；昆州将在全澳率先推出药检站点 冀降低非法药物的有害影响。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“这样公平合理吗”：澳航乘客抱怨退款变抵用券 欲换机票“极困难”申请485类毕业生工作签证前 你需要知道的五件事昆州将在全澳率先推出药检站点 冀降低非法药物的有害影响Optus Medibank接连被黑客攻击后 澳洲政府计划修复信息安全分享Latest podcast episodes澳洲房租价格上涨，无家可归者问题加剧【我们的故事】婆婆带我当画家【闲话澳洲】养老篇（一）：澳洲养老面面观【闲话澳洲】养老篇（二）：居家养老