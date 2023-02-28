“关乎尊严”：澳洲校园剧演员关注感官室设施 它们为何如此重要？

要点： 在繁忙的地点和活动中设置的感官室（sensory rooms）提供了一个平静的空间；

这些空间为那些可能感到不知所措的人提供一个平静的环境；

这些空间可以帮助自闭症患者和他们的家人参与活动。

对莫妮克 · 布莱克莫尔（Monique Blakemore）来说，感官室等设施对她的家人是否能够参加活动至关重要。





布莱克莫尔女士、她的丈夫以及他们三个孩子中的两个都是自闭症谱系患者。对他们来说，参加音乐会或体育比赛等活动往往是一种挑战，需要提前计划和准备。





她告诉SBS新闻记者，感官室是残障人士通道的一个重要元素。这个设施可以帮助打破障碍，使自闭症患者能够参加更多活动。





她说：“感官室是一个提供自我调节的绝佳方式，它们可以成为我们接触世界的一个非常重要的方式，它有助于打破一些障碍，（让我们）像其他人一样成为世界的一部分。”





“残障人士无障碍环境不仅仅是指相关的残障通道，而是指我们所体验到的社会环境。”



Moniqu Blakemore, her husband, and their two sons are all on the autism spectrum. Source: Supplied / Monique Blakemore

感官室是什么？

感官室是一个受控制、经过特殊设计的空间，旨在提供适应感官需求的支持和资源。





感官室及类似空间通常会有一个平静的环境，包括不同的灯光、声音和可触摸的物品。





自闭症谱系的人经常使用这类空间，它们通常会设置在学校或者大学、体育赛事、音乐会和娱乐场所、购物中心和博物馆等环境中。





《心碎高中（Heartbreak High）》是澳大利亚的校园剧，该剧演员克罗伊 · 海登（Chloé Hayden）最近将关注重点放在了感官室上。





这位25岁患有自闭症和多动症的演员说，周五她在看哈利 · 斯泰尔斯（Harry Styles）演唱会前准备进入感官室时，漫威体育场（Marvel Stadium）的工作人员让她感到自己不受欢迎。





她声称，他们拒绝她进入，因为她“看起来不够像自闭症患者”。在网上说了她的挫折感后，海登补充说，她收到了50多个人的信息，他们也是“由于漫威体育场的对残障人士的歧视而没有获允进入和获得支持，被羞辱和伤害”。



她在推特上写道：“进入感官室需要提供诊断文件，这是对残障人士的羞辱；拒绝提供轮椅通道并嘲笑处于崩溃状态的自闭症患者，这是完全彻底的b******。”





“这不是关于包容的问题，这是关乎人的尊严。”





漫威体育场在周一的一份声明中说，它对听说一些观众在进入感官室方面遇到问题感到 “非常抱歉”，它补充说，当斯泰尔斯在周五和周六演出时，感官室已经满员。





它说，作为体育场扩建的一部分，一个新的感官室将会增加，该重建计划将于今年完成。





漫威体育场的声明说：“虽然我们在重大活动中有时会遇到满员的问题，但我们仍然致力于为所有需要寻找安静场所的观众提供积极和关爱的体验，我们对周末造成的伤害和不便向观众诚挚地道歉。”



它们为什么如此重要？

澳大利亚自闭症意识组织的负责人妮科尔 · 赫利（Nicole Hurley）说，这些设施为可能感到不知所措的人提供了一个平静的空间。





“她说：“感官室或感官空间是一个互动空间，旨在帮助那些可能在该环境中不知所措的人。”





“它的真正目的是帮助个人创造一个平静而有吸引力的空间，以进行自我调节、互动以及放松。”





赫利女士的儿子属于自闭症谱系，她说这些空间在澳大利亚仍然相对罕见。





她说：“并不是所有的地方都有感官室，它们仍然相当罕见，所以我们希望看到更多的感官室出现。”





她说：“我看到做得非常好的场馆是有一个感官室的地图，这样就可以知道哪些地方更适合去；同时，你可能制定一个计划，了解可以参与活动的地方或希望避免去的地方......即便你真的不知所措了，你也可以知道退到哪里。”



Nicole Hurley says sensory rooms and spaces need to be designed in consultation with the people who need them, including her son Hugo. Source: Supplied / Nicole Hurley 根据澳大利亚自闭症协会 (Autism Spectrum Australia)，大约每70人中就有一人在自闭症谱系中，而69%至95%的自闭症谱系患者有非典型的感觉处理。





非典型感觉处理影响个人处理他们通过感官接受的信息的方式，并可能使他们难以参加大型活动。





布莱克莫尔女士说，参加音乐会等活动对她的感官系统是一种“攻击”。



LISTEN TO 【世界提高自闭症意识日】注册治疗师谈幼儿早期自闭症诊疗要点 SBS Chinese 01/04/2022 14:48 Play

她说：“有很多人，有很多不同的噪音，我们会发现真的很难屏蔽掉这些背景噪音。”





“它可以创造出这样一个处境，你不能在那里，这是对我们感官系统的攻击。”





在她看来，包容性的空间和明确的无障碍信息可以使一切变得不同。





“如果看到世界有意愿让我们在那里，并且更加欢迎我们，那就太好了。”



2019年，前纽卡斯尔喷气机队（Newcastle Jets）前锋凯恩 · 谢泼德（Kaine Sheppard）在球队的主场馆建立了A级联赛的第一个感官室，房间里配备了降噪耳机、艺术材料和玩具。随后，同为A级联赛的墨尔本城俱乐部也设立了感官室。





AFL和NRL的其他职业球队也纷纷效仿，提供感官空间和 “放松区”，让观众可以远离嘈杂的人群现场观看比赛。





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