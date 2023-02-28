“澳洲梦”变了？新报告揭示澳人对财富的定义发生变化

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越来越多的澳大利亚人开始转变他们对财富的看法。许多人现在将财富定义为追求热爱事物的自由，以及为其所关心的人提供支持。 这一最新观点与上一代人将财富等同于房屋所有权的看法形成对比。 （点击上方收听音频）

一份报告指出，澳大利亚人对财富追求的态度正在发生变化。

越来越多的澳大利亚人现在认为，财富代表财务自由，可以追求生活激情，并支持其他人。

金融服务公司AMP和知名人口学家伯纳德·索特（Bernard Salt）的一份新报告借鉴了一系列人口数据，并分析了过去50多年来社会的主要发展。

索特表示，人们的态度已经发生了变化。

“关于人们对财富的态度发生变化，这里有一种方式：它已经从房屋所有权的主导地位软化为房屋所有权和养老金、投资等其他财富来源。”

随着澳大利亚各地的生活成本持续上升，住房可负担能力是影响全澳各地房产所有权的一个重要因素。

到目前为止，住房负担能力被视为影响全国数百万澳大利亚人的问题。

但是，人口统计学家伯纳德·索特说，时代正在发生变化。

“房屋所有权很重要，但我认为所有世代都同意它是家庭财富的主要部分，但它不是家庭财富规划的唯一部分。”

金融服务服务公司AMP的首席执行官艾利克斯·乔治（Alexis George）说，房屋所有权对澳大利亚人来说不再那么重要了。

“房屋所有权曾经可能是财富的最主要形式之一。（现在）人们仍然希望拥有住房，这对他们来说仍然非常重要，但我认为他们不愿意为了拥有住房而牺牲生活方式，无论是社交聚会、旅行还是其他什么。所以我认为，房子仍然很重要，这是一个重要的发现，但它不再是澳大利亚人唯一的东西了。”

许多因素导致澳大利亚人有更多的 “独处时间”，这最终导致持有更个性化的财富观。

人们结婚生子的时间越来越晚，且经历了更高的离婚率和更长的预期寿命。

索特说，金钱不再是澳大利亚人的主要关注点。

“金钱不是一切。家庭是重要的，健康是重要的，福祉是重要的，财富在某种意义上是重要的，但生活中还有更重要的事情。我认为，这是这项研究得出的有意义的结果之一。”

尼古拉·鲍威尔（Nicola Powell）是Domain的研究和经济主管。

她说，越来越多的澳大利亚人会选择租房而不是买房。

“我认为，有一些事情正在引导澳大利亚各地更多的人选择租房。我想生活方式是其中之一，但住房的可负担性也有很大影响。在谈到可负担性时，不仅仅是进入房地产市场、跨出第一步时，和交出一大笔一次性的首付的负担能力，而且他们现在还在与更高的利率和实际持有债务的成本作斗争。因此，负担能力确实有两种不同的形式。不仅是储蓄一次性存款和进入市场的负担能力，而且是能够满足这些抵押贷款偿还的负担能力。”

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