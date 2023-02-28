160亿澳元巨款无人认领或失联 如何检查自己是否有份？

要点： 澳大利亚税务局最新数据显示，在上个财政年度，丢失和无人认领的退休公积金（super）增加了21亿澳元；

近四分之一澳大利亚人拥有两个或更多的退休公积金账户，这可能导致有人遗忘了自己的退休公积金；

本文列出其它类型的无人认领款项以及如何检查是否有属于自己的款项。

澳大利亚人快来检查一下160亿澳元无人认领及未领取的退休公积金是否有自己的份额。





澳大利亚税务局本周一公布的最新数据显示，遗失和无人认领的公积金在上个财政年度增加了 21 亿澳元，总额达 160 亿澳元。





不过，退休公积金并非唯一无人认领的款项。





根据金融监管机构澳大利亚证券与投资委员会（ASIC） 的数据，银行账户、股票、投资和人寿保单中，约有 15 亿澳元的失联资金无人提取，而各州和领地政府也持有等待澳人领取的款项。



失联的银行账户、人寿保单、股票和投资

澳大利亚证券与投资委员会负责管理在一定时期内未被动用或索赔的人的帐户，包括银行账户资金以及人寿保单。如果银行账户七年内均未被使用，帐户会被视之为无人认领，而人寿保单在到期七年后无人索赔便列为无人认领。





澳大利亚证券与投资委员会收到的任何无人认领的款项均会转入澳大利亚联邦统一收入基金，可供随时领取。





如果要查找无人认领的资金，您可以搜索澳大利亚证券与投资委员会的记录数据库。





如果通过银行账户申请索偿，您需要联络相关金融机构。如获受理，银行会通知澳大利亚证券与投资委员会，由其将资金发放给银行。





从人寿保单中提取失联资金，同样需要联络相关机构。至于从澳大利亚证券与投资委员会持有的股票和投资中提取资金的步骤，请参阅此处。



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失联的退休公积金

退休公积金基金目前持有 104 亿澳元的失联退休公积金，而澳大利亚税务局持有约 56 亿澳元，自 2019 年以来增加了四成。





失联退休公积金是指当成员失去联络或不活跃时由基金持有的资金。无人认领的退休公积金是指转移至税务局的闲置低结余款项，账户来自65 岁或以上的人，或离开澳大利亚六个月或以上且签证已过期或被取消的临时居民。





澳大利亚税务局副专员罗祖尼兹维格（Emma Rosenzweig）在本周一表示：“所有余额在 6000 澳元或以下的失联成员账户都会转移到税务局，这意味着有庞大的资金正等待人们领取。”





最新数据还显示，近四分之一澳大利亚人拥有两个或更多的退休公积金账户，这可能导致他们的退休公积金被遗忘。



Superannuation funds currently hold $10.4 billion in lost super while the ATO holds about $5.6 billion, which is a 40 per cent increase since 2019. Source: AAP 罗祖尼兹维格说：“当人转换工作、搬家或忘记更新个人资料时，就往往与退休公积金基金失去联系。”





“这并不代表你永远失去退休公积金——不至于此。”





她说可以通过查看 myGov 账户 ，在几分钟内找到失联或无人认领的退休公积金资料。





罗祖尼兹维格说，大家无意或有意持有多个账户也可能导致每年损失数百澳元，因此，人们应该一直好好管理退休公积金，而非只在准备退休时才做。





她说：“虽然我们努力将这些钱物归原主，但也有赖大家及时更新联络资料。”





“要确保你得到你应得的，最好是检查你现有的联络资料和银行账户资料是否正确。”



遗产和股息等

澳大利亚证券与投资委员会表示，各州和领地政府还持有无人认领的资金，包括遗产、失联股息、薪酬、支票和多付的款项等。





例如，根据新州财政税务局（Revenue NSW）网站的数据，新州约有 43 万笔无人认领的款项，约1.52 亿澳元，由 20 澳元的股息到超过100 万澳元的信托基金都有。新州财政税务局会无限期持有这些钱，直到有人领取为止。





每个州和领地都有各自的公共信托人及/或相关政府机构。





一般来说，需要提供身份证明和所有权的资料才能在网上提出索款，或可下载表格，连同所需文件以电邮递交。





其它州和领地的机构请参阅： 首都领地 、 北领地 、 昆州 、 南澳州 、 塔州 和 西澳州 。





澳大利亚证券与投资委员会建议检查您的银行资料是否与 Services Australia 一致，以确保您获得应有的国民医疗保健 （Medicare）福利。





With additional reporting by AAP.





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