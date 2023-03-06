澳洲去年死亡人數「異常罕見」 原因何在？

要點： 2022 年，澳洲錄得的死亡人數比預期多出近二萬。

死亡率田異於平常，主要是因為新冠大流行而致。

專家指新冠病毒的影響遠超死亡人數。

澳洲去年錄得的死亡人數比預期多近 20,000 人，研究人員表示，很大程度是歸因於新冠大流行。





根據精算師協會 (The Actuaries Institute) 的預測，在 2022 年，全澳會有 172,000 人死亡，但實際數字比估計數高出 12%，即所謂的「超額死亡率」。





究竟「超額死亡率」是甚麼意思？新冠大流行對我們的死亡率有多大影響？這情況會否在未來持續？



何謂「超額死亡率」和如何計算？

該協會的新冠病死亡率工作組對「超額死亡率」數據進行的分析發現，2022 年 1 月至 11 月的總超額死亡率 — 比專家預測相比的死亡人數高比 — 是 11%（+17,900 人死亡）。





協會的發言人卡特 （Karen Cutter）向 SBS 新聞表示，「超額死亡率」是指一年中的死亡總人數與預期死亡人數之間的差額。



「我們之前預測，假如沒有新冠大流行，到 2022 年會有 172,000 人死亡，而實際上有 192,000 人死亡。比預期多出 20,000 人的死亡人數，就是我們所謂的『超額死亡人數』。」





卡特指，預測的死亡率是根據前幾年的數據和趨勢而得出的，而當時沒有新冠疫情。





「這考慮了新冠疫情持續之前澳洲的死亡率趨勢，並考慮了人口規模和人口年齡統計的變化。」



「超額死亡」歸咎於新冠大流行？

卡特說，額外 20,000 名死亡人數當中，有 10,300 人的根本死因是新冠病毒。約有另外 15% 的亡者在死時受感染了新冠病毒，或者病毒是導致他們死亡的其中一個原因，而並非主因。





專家表示，及時接種新冠疫苗有助於降低因新冠病毒造成的超額死亡率。 Source: AAP / Diego Fedele 她說，在這兩萬名死亡病例當中，約有三分之一的死亡證上未有記錄新冠病毒。





新冠病的死亡人數在2022年 7 月最後一周見頂，然後呈下降趨勢至 10 月底，繼而在 11 月至 12 月回升。





雖然大多數超額死亡出現在較高齡人士之中，但在 2022 年，超額死亡率在所有年齡層所佔的比例都很高。



根據精算師協會發佈的研究，估計澳洲在 2022 年的死亡人數比預期多近兩萬人。 Source: Supplied / Actuaries Institute

新冠病毒的影響遠超死亡人數

南澳大學生物統計學和流行病學主席埃斯特曼 （Adrian Esterman） 表示，新冠病毒的影響遠遠超過了其死亡人數。





他說：「有相當確鑿的證據表明，一成的感染者最終會出現長遠的健康問題。」





「這是一個龐大的數字，會為我們的醫療系統帶來巨大壓力……我們知道它會增加患腦退化症的風險，亦會大大地增加患心臟病的風險，諸如此類。」



埃斯特曼說，這種病毒會持續影響醫療系統。





他說：「我們的衛生部門仍然有很多員工因感染新冠病或需要照顧感染新冠病的家人而請假。」





「政府還未意識到（新冠病毒）帶到的巨大破壞。」





如何防止「超額死亡」？





埃斯特曼說，防止未來「超額死亡」的最佳方法是確保社司，尤其是長者和弱勢社群免受新冠病毒的侵害。





他說：「很多長者仍然不戴口罩四處走動……政府必須大力推動，勸籲長者在外出時保護自己，正確地戴上優質的口罩。」





「其次是，他們完全和及時接種疫苗尤其重要。最後是抗病毒藥物……但目前很難獲得抗病毒藥物。」





埃斯特曼又指，需要用更清晰的信息去保護長者社群。





他說：「我們需要透過言簡意賅的語言，為長者提供更好的信息，解釋在每種情況下該怎麼做，現在根本上沒有。」





「我們仍處於疫情全盛期……可是沒有人意識到。」





新冠病會否持續導致死亡率高企？





卡特指新冠病毒可能會在未來數年持續影響死亡率。





她說：「我認為我們會繼續看到比疫情前更高的死亡率，因為確實有一個令人致死的新原因，但很難將這些影響量化。」



「我們不知道來年會遇到多少波疫情，一旦可能出現更嚴重的病毒株，我們的醫療系統如何應付新一波疫情等等……有很多未知數，因此，我們實際上無法量化超額死亡率將會有多少。」





埃斯特曼說，除非採取更多保護措施，否則新冠病毒會持續影響死亡率。





「死亡的主要是長者和弱勢社群，所以，除非我們採取措施阻止這情況，否則仍然會出現超額死亡。」





「可是，另一個問題是不知道有沒有亞變種和其他新變種。」



以前出現過如此劇變的超額死亡率嗎？

卡特說，根據過去 20 年的數據，超額死亡率的變化通常不超過 1% 或 2%。





她說：「這通常與流感季節是否嚴重有關......通常每年的死亡率都可以相當準確地預測，因此，今年超額死亡率達 12% 是非常罕見的。」





「對上一次產生類似的影響，可能要追溯至第二次世界大戰期間。」





