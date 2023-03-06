通脹下勒緊肚皮 孩子成被「犧牲」一群

在通脹的嚴重打撃下，迫使很多父母不得已作出一個對子女有「嚴重影響」的決定。

Children's sport family

莫耶斯 (Skye Moyes) 不得不向子女解釋，在通脹的情況下，薪金並未能追隨。 Source: SBS

要點：
  • 莫耶斯 (Skye Moyes) 面對屋租和雜費上升，但收入卻沒有增加，因而財政緊絀。
  • 她不再讓兩名兒子參加下半年通常會參加的運動。
  • 父母每年平均在體育活動上，為每個孩子花 970 元。
莫耶斯兩個兒子熱愛運動，以往幾年都積極參加多項活動。

可是，由於生活成本不斷上升，尤其是過去幾個月百物騰貴，莫耶斯不得不作出一個艱難的決定，就昰不再讓孩子參加體育運動。
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【艱難決定】澳洲家庭不得不縮減育兒開支

SBS Chinese

06/03/202304:39
她並非唯一一個。隨著全澳都面對生活成本上漲的問題，許多家庭都要減少開支和削減成本。
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在維多利亞大學和聯邦大學體育參與系的艾美教授 (Rochelle Eime) 表示，目前的經濟狀況有可能減低澳洲兒童參與體育運動的參與率。

她說：「隨著生活成本上升，人人都關注自己的家庭預算，很明顯，可以酌情處理的東西可能會被『開刀』。」

「老實說，我認為人們不會參加多項運動。」

下季不再參加運動

對於莫耶斯來說，2023 學年開始時，一如既往要支付開學費用之餘，又為兩名兒子參加的體育活動支付 600 元。

她說：「網球每人 150 元，一共十堂；澳式足球（AFL） 又要 160 元；今年學校的游泳費用亦飊升 — 一個是 75 元，另一個是 65 元。」

來自珀斯北部 Yanchep ，從事兼職支援工作維生的單親母指，她表示：運動制服的費用亦是考慮因素之一。
A mother and children
莫耶斯 (Skye Moyes) 因為預算並無增加，決定今年稍後不再讓孩子參加深愛的運動。 Source: Supplied
她說，雖然兒子會在餘下的學期繼續打網球，而大兒子會在這個賽季踢澳式足球，但之後就不會讓他們報名參加拳擊或足球。


莫耶斯說，今年應付兒子的運動支出比以往更具挑戰性。

她說最近幾個月的屋租有所上升，每兩周一次購買雜貨的支出亦由 300 多元升到 500 多元。

全澳各地租金上升，按揭貸款壓力隨著多次加息而增加，通脹達到 30 年來的最高水平。
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莫耶斯說，雖然讓兩名兒子參加校外運動會增加她的開支，但她很想給予孩子這些機會。

她說：「純粹為了他們身體健康，也為了體育精神。」

莫耶斯說兒子都知道財政緊絀，但這一個消息實在很難對他們開口。

她說：「我唯有向他們解釋，在一切都加價的情況下，不幸的是媽媽並無加人工。」

運動參與率

艾美教授指，維州運動參與紀錄的分析顯示，在新冠疫情下被中斷後，兒童 — 尤其是女孩 — 恢復體育運動的時間有所延遲，而且這情況很可能會因經濟壓力而加劇。

她說根據維州運動參與的數據顯示，約六成兒童在校外有參與體育運動。

5 至 14 歲兒童的參與率最高，而偏遠地區又高於大都會地區。
Rochelle Eime
在維多利亞大學和聯邦大學研究體育科學的艾美教授 （Rochelle Eime)）說，隨著家庭削減可酌情處埋的開支，兒童的體育活動可能會被削減。 Source: Supplied
艾美教授說，一些生活在城市「增長走廊」、社會經濟地位較低、新移民數量較多地區的人，通常不太參與體育運動。

她說：「那些社會經濟地位較低的地區，相對於較富裕地區，參與體育運動的人要少得多。」

艾美教授又指，參與體育運動對兒童的社交和心理健康及福祉很重要。

她說：「與其他人的聯繫，對他們的健康影響重大。」

「我們做過一些研究，觀察參加和放棄體育運動的孩子，發現參加過體育運動的孩子的身心健康狀況好得多。」

「他們學會了很多在課堂上或其他方式學不到的東西，而且終身受用。」

運動的開支

根據澳洲體育委員會 （Australian Sports Commission)）的數據，父母每年在每個孩子的體育活動上平均花費 970 元。

委員會於 2022 年 11 月公佈的《全國運動和體育活動參與報告》表示，成本是國民參與體育運動最普遍的障礙之一。

有關參與率的資料顯示，游泳是 11 歲以下兒童最受歡迎的運動。足球是 12 至 14 歲男孩的首選，而同齡的女孩則首選籃網球（又稱：投球）。

對兒童參加運動的資助

莫耶斯說，她使用州政府的 KidSport 代金券支付長子參加 AFL 的部分費用。

西澳的低收入人士可領取 150 元代金券，用以支付某些體育會的註冊費。

莫耶斯說，她只能為參加 AFL 的大兒子領取資助，因為小兒子的網球課不在受資助範圍內。

其他州亦提供類似的資助，包括新州的 Active Kids 代金券和維州的 Get Active Kids 代金券。

讓運動無障礙

在珀斯的兩孩之母舒恩 （Liz Sheehan） 發表推文表示 8 歲兒子今個足球賽季要花費多少時，她表示對其他人指要為子女花多達 450 元才能參加該項運動感到驚訝。

雖然舒恩指她與丈夫今年能負擔孩子參加體育運動的費用，但她對那些不得不放棄報名的人表示同情。

她說：「我的確停下來想過『這兩周我能負擔得起嗎？』低收入人士如何負擔得起？」
艾美教授說，體育組織應該想辦法減輕家庭的負擔，以便更多兒童可以參加。

她說：「我們需要看看我所說的『小槓桿』 — 我們可以改變的東西，令體育運動更容易讓人參與。」

「這不僅是關於會員費用，我們還有很多其他方法可以將費用盡量降低 — 例如重新調整制服的用途。而團隊和體育會的制服可以在會內分享使用，而不須因為長高了再重新購置新制服。」

艾美教授建議父母為子女選擇體育運動時多作比較。

她說：「團隊運動通常便宜得多，因為通常由志願機構經營。」

「那些由產品供應商如舞蹈學校經營的活動就貴得多，因為是商業營運，而且通常有更多需要付費的室內基礎設施。」

艾美教授說，不同體育會的費用往往差別很大。

她說：「可能因為體育會在基礎設施方面有不同的租約，亦可能因為體育會想將設施升級，於是便提高費用，但他們並無意識到因為難以負擔，令不少人因而卻步。」
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Published 6 March 2023 at 12:18pm
By Aleisha Orr
Source: SBS
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