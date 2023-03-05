【利息達10年新高】儲銀後日議息 料基準利率加至3.6厘

市場認為，儲備銀行後日星期二開會議息時，會繼續加息打擊通脹，也將是儲銀連續第10次加息。儲銀在去年5月，將當時歷史新低的0.1%基準利率，開始調高。
財經分析普遍預期，儲銀後日會將目前3.35%的基準利率，再加0.25%，儲銀連續第10次加息。
在今個月再加息0.25%後，60萬的房屋按揭貸款，每個月的還款會多95元，達到1,200元，一年的還款就接近14,500元。
統計局公布的數據顯示，1月份失業率達到9個月以來最高，就業人數下降11,500人，全職僱員人數下降43,300人，兼職僱員下降31,800人。
另外，全澳消費者信心跌至衰退水平，實際工資下降，季度經濟增長不及預期，建築審批和住房金融數據持續疲軟。
在上個月2月，儲銀行長洛菲利（Philip Lowe）表示，儲銀董事局預期未來幾個月，將需要進一步調高利率。
有銀行經濟分析指出，儲銀上個月警告，物價與工資螺旋上升，可能導致長期通脹預期繼續攀升，從而更難實現通貨膨脹回落到目標水平。最新數據顯示，通知有回落跡象，但預期到5月份，儲銀會將基準利率調高到4.1%。
不過有分析認為，在基準利率達到4.1%，儲銀會暫停加息行動，基準利率會直到明年才有變動。
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