【疫情以來最高】報告指10個有4個澳洲人有經濟困難

新數據顯示，經濟壓力水平已達到自2020年新冠疫情開始以來的最高水平。





而在持續的生活成本危機中，Alexandra Paine是眾多努力維持生計的澳洲人之一。





23歲Alexandra Paine住在維州，她一直都很精打細算。





她從15歲開始，就領取Centrelink補助，她患有多種殘疾，包括多發性硬化症 (MS) 和埃勒斯-當洛斯症候群（Ehlers-Danlos Syndromes, EDS），令她無法工作，需要每天服藥，而且定期去看醫生。





雖然錢一直都有限，但Alexandra Paine的開支在近幾個月以來，逐漸變得難以控制。





她表示，有很多次她都不得不在生活帳單和醫生預約之間做出選擇，因為她通常只能支付其中一個費用。





她又指，由於其身體狀況，她有很多飲食要求，不能只買超市自家品牌的東西，令食物成本變得昂貴。





她指自己很精打細算，現時她在食品雜貨上的支出，仍然維持在約每兩周150元，是最低限度的廉價食譜。





她還擔心租約到期後可能被逼搬家，她坦言「這真的很有壓力」。





她指，壓力來自在價格如此高的情況下，試圖尋找新的地方，而且她有寵物和殘疾要求。





她坦言，知道自己永遠不會買房子，甚至不在自己未來的藍圖中。



自新冠疫情開始以來的最難

根據周五發布的澳洲國民銀行（NAB） 財務困難報告，十分之四的澳洲人正在經歷某種形式的財務困難。





NAB 表示，報告揭示「個人財務狀況的轉變」，有四分之一的澳洲人表示他們越來越擔心入不敷支，21%的人認為金錢是「壓力的重要來源」。



食品成本急劇上升。 Source: Supplied / Foodbank 雖然利率上升增加業主的還款額，但償還貸款並不是造成財務壓力的最大因素。





每20名受訪者中，有一人正在努力償還住屋貸款，但相比在過去三個月中，有五分之一人，沒有支付賬單。





根據NAB的數據，21%的人沒有足夠的金錢來應對緊急情況，16% 的人買不起食物和基本用品。





食物援助的慈善機構 Foodbank Australia ，其行政總裁Brianna Casey表示，在現場工作人員發現，需要幫助的人數和次數都在增加。





她說「今晚，將有 50 萬戶家庭沒有飯吃；這比在疫情最嚴重時期看到的數字還要高」。





她指，雖然目前團體面對的救援需求，創下歷史新高，但她認為仍未處於需求周期的高峰。





她指，生活成本危機和持續的自然災害夾擊，是人們所面臨的「完美風暴」。





隨著商品和服務價格的持續上升，Brianna Casey 表示，許多家庭都要對食物妥協。





她指，人們被迫做出不可能的選擇；他們肯定會優先考慮如租金償還、貸款償還和能源賬單等，而不是食品和雜貨。



資源「完全不足」

AskIzzy 是一個將有需要的人與救濟組織聯繫起來的網站，該網站在 2023 1月記錄了 77, 000 次食品搜索，是有記錄以來的最高數字。





在過去的12個月裡，該網站記錄近700, 000次食品搜索。





生活成本危機對農村和偏遠地區的打擊，比對首府城市的打擊更大，經濟困難在 18 至 29 歲，和 30 至 49 歲的群組中，比年齡較大的群組更為普遍。





反貧中心（Antipoverty Centre）的Jay Coonan向SBS新聞表示，政府需要增加財政支援，以幫助支付不斷上漲的生活成本。





他直言，人們根本負擔不起生活，雖然有很多食物銀行和社會服務，但完全不足以應對目前所經歷的危機，亦沒有辦法通過節省來應對危機。





Brianna Casey亦指，對許多澳洲人來說，問題不只是預算削減，和減少非必需品或活動。





她指，人們已經用盡可以想到的實際解決方案，而團體能提供的最重要的建議是盡快溝通，聯繫財務顧問，如果有抵押貸款，就與借貸方進行對話，並真正解決人們面臨的住房挑戰。





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