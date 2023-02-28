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生活成本急升 倡導者呼籲福利金增至每日至少 88 元

有福利倡導組織表示，澳洲正處於「貧窮危機」中，這種危機「不會很快消失」。

A woman speaking.

澳洲社會服務委員會（Australian Council of Social Service）行政總裁高迪（Cassandra Goldie）在政策制定時應納入低收入人士。 Source: AAP / Lukas Coch

要點：
  • 福利倡導者表述了澳洲人在生活成本的壓力下面臨的困難；
  • 他們說，在政策制定時應納入有貧困生活經歷的人士。
  • 他們希望提高有關的福利支付率。
福利倡導者呼籲聯邦議員通過「提高收入補助支付率」扭轉使人們陷於貧困的「政治選擇」。

一個審查澳洲貧困性質和程度的議會委員會得知，由於生活成本增加，對最低收入者造成極大打擊，因而為他們提供援助的服務亦由於需求大幅增長，以致面臨困難。

UnitingCare澳洲全國總監利特爾（Claerwen Little）表示，對支援服務的需求量增加了半成，包括對精神健康和成癮支持的服務的需求。

她指：「需求呈螺旋式上升。」
我們目前面臨的生活成本危機是一種貧困危機，它不會很快消失。
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反貧困中心的研究幹事奧康奈爾（Kristin O'Connell）在講述該組織為民眾提供的支持時，情緒激動。

她指：「貧困是一種政治選擇。」”她說。

奧康奈爾說，有一個已知的危機解決辦法，這在大流行期間得到了驗證，當時政府將收入補助率提高了一倍，成千上萬的澳洲人擺脫了貧困。

同時，澳洲社會服務委員會（ACOSS）行政總裁高迪（Cassandra Goldie）認為，期望前線服務為數百萬人提供足夠的收入是不合理的。

她說，有貧困生活經歷的人需要有機會，作為政府的經濟包容諮詢委員會成員提供建議。

「從表面上看，我們是一個非常富裕的國家，所以我們聽到的生活成本上升，可能只是流於咖啡漲價多少。」她說。
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「我們說的是數以百萬計的人，他們在歷史上某個時間點可能遭到中傷，儘管（貧困）普遍存在，但這種經歷帶有恥辱感。」

高迪指，低收入者應被視為在面對生活成本壓力方面的專家，將他們納入政策決定至關重要。

倡導者希望對貧困線有一個全國性的定義，以幫助協調應對措施和政策，使人們擺脫不利處境。

澳洲社會服務委員會首席顧問戴維森（Peter Davidson）建議將貧困定義為收入不足、無法滿足社會認為是必需品的最低基本生活費用。

他說：「如果你因為你的收入太低而買不起大多數人認為是必需品的東西——比如一個體面和安全的房子，那麼你就處於貧困之中。」

此議會委員會的主席、綠黨參議員賴斯（Janet Rice）說，收入支援必須從目前的 48 澳元增加到每天至少 88 澳元。

她向記者表示：「政府絕對迫切需要採取切實行動，對目前許多澳洲人面臨令人難以置信的貧困水平做些事情。」

參議員賴斯說，達成一致的貧困線定義將阻止收入支援款項被用作 「政治足球」，並為政府創造動力，使人們擺脫貧困。
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Published 28 February 2023 at 4:32pm
Source: AAP
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