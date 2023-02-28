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【移民澳洲】485簽證有變：一文看清你要知道的五件事

聯邦內政部 2 月底宣佈，延長部份學科畢業生的臨時簽證 (簽證類別 485) 的簽證期限。由 2023 年 7 月 1 日起，合資格的畢業生將獲延長簽證期限兩年。其中，所有博士畢業生的簽證期限由四年增加至六年。

甚麼是簽證類別 485？

簽證類別 485，亦稱為臨時畢業生簽證 (Temporary Graduate visa)，分為畢業生工作渠道 (Graduate Work stream; GW) 及進修後工作渠道 (Post-Study Work stream; PSW) 兩個主要類別，容許畢業生在澳洲生活、進修及工作，且沒有工作時數限制。

其中，進修後工作渠道 (PSW) 要求申請人在澳洲完成兩年學士、碩士或博士的全日制課程，修讀學科不限，且無需接受職業技能評估。

聯邦內政部最新規定
，由 2023 年 7 月 1 日起，部份學科的 PSW 簽證期限將獲延長兩年，申請人最高可獲得六年簽證期限。

而畢業生工作渠道 (GW) 則要求申請人的所讀科目須在澳洲技術移民中長期職業列表 (MLTSSL) 上。但在 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期間遞交的申請，則毋須進行職業技能評估。

2021 年 12 月 1 日後簽發的 GW 簽證期限暫時已增加至 24 個月。同時，
香港特區護照及英國國民 (海外) (BN(O)) 護照持有人的 485 簽證期限則為五年

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申請 485 簽證需要準備甚麼文件？

  • 學生簽證及入學確認書 (Certificate of Enrollment; COE)
  • 護照及出入境記錄
  • 出生證明書的認證副本
  • 學位完成信 (Completion Letter) 及成績表 (Official Academic Transcript)
  • 雅思 (IELTS) 英文測試總分不低於 6 分的成績，其中各測試部份不低於 5 分。PTE、OET 等其他考試形式亦可代替 (成績 3 年內有效)
  • 澳洲無犯罪記錄證明
  • 海外訪客醫療保險 (Overseas Visitors Health Cover; OVHC)
目前，澳洲境內申請人毋須進行體驗。
A woman walks past a Bupa Health Insurance branch in Sydney, Monday, July 13, 2015. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING
據 2022 年 10 月 18 日內政部消息，澳洲境內大部份臨時居留簽證的體檢要求被取消，以簡化簽證的申請程序。 Source: AAP / Mick Tsikas

甚麼時候遞交申請？

據內政部規定，485 簽證申請須在學業完成後的六個月內提交，學業完成日期以學位完成信上列明的日期為準，而非畢業典禮或出成績的時間。

那麼假如學生簽證過期後才發現，怎麼辦？

據內政部規定，學生簽證過期的 28 天之內為「寬限期」(Grace Period)。在這段時間內，學生簽證持有人可透過申請新的簽證來延長在澳洲居留的時間。但一個人一生僅有一次寬限期。
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485 簽證可以續簽嗎？

2021 年 1 月 20 日起，485 簽證正式接受續簽申請。此前，每個留學生作為主申請人只能申請一次 485 簽證。

續簽要求主申請人須同時滿足兩個要求：
  1. 必須是偏遠地區的學位或以上課程畢業生 (除雪梨、墨爾本、布里斯本三大城市外，其他地區均為「偏遠地區」)
  2. 遞交續簽申請時必須持有進修後工作渠道 (PSW) 的 485 簽證
除此之外，如果申請者的 485 簽證到期後，其配偶作為主申請人遞交 485 簽證，申請者仍將有機會以副申請人的身份再次續簽。
On 11 October, the New South Wales government lifted the lockdown after the state reached the 70 per cent double vaccination target
澳州偏遠地區的留學生可申請第二次 485 簽證，該措施被認為是為了鼓勵留學生前往偏遠地區居住和進修。 Source: AAP / AAP Image

485 簽證到期後如何繼續留在澳洲？

除了
申請不同的永久居留簽證外，
簽證類別 485 到期後仍可有不同渠道繼續短暫逗留澳洲。

方法一：申請學生簽證 (簽證類別 500)

一些簽證類別 485 的簽證持有人在簽證到期後，會選擇申請學生簽證 (簽證類別 500)，繼續讀書。

除了就讀碩士學位 (Master) 課程外，亦有一些人選擇就讀收費較低的職業技能教育課程 (Vocational Education and Training; VET)。

目前，學生簽證持有人在學期期間從事兼職工作的時間不受限制。
但由 2023 年 7 月 1 日起，簽證類別 500 的持有人每兩星期不得從事兼職超過 48 小時。

方法二：申請新冠病毒疫情簽證 (簽證類別 408)

此前，政府對某些受疫情影響不能按時離開澳洲的臨時簽證持有人推出「新冠病毒疫情簽證」(簽證類別 408)，允許其繼續合法在澳洲居留。

但 2022 年 2 月 21 日後，由於新冠疫情的旅行限制而無法離開澳洲的申請理由或將被拒。申請人須提供在澳的僱傭證明或工作確認信，且證明這是其唯一可申請的簽證類型。

該簽證並無申請費用，且允許申請人多次出入境，簽證期限可達 12 個月。

方法三：申請訪客簽證 (簽證類別 600)

不少人在 485 簽證過期後選擇申請訪客簽證 (簽證類別 600) 作為其短期停留的過渡簽證。

申請者能獲得 3 至 12 個月的留澳時間，但沒有工作許可。
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Published 28 February 2023 at 3:20pm
By Yue Gong, Tianyuan Qu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS
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