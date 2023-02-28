【移民澳洲】485簽證有變：一文看清你要知道的五件事

甚麼是簽證類別 485？

簽證類別 485，亦稱為臨時畢業生簽證 (Temporary Graduate visa)，分為畢業生工作渠道 (Graduate Work stream; GW) 及進修後工作渠道 (Post-Study Work stream; PSW) 兩個主要類別，容許畢業生在澳洲生活、進修及工作，且沒有工作時數限制。





其中，進修後工作渠道 (PSW) 要求申請人在澳洲完成兩年學士、碩士或博士的全日制課程，修讀學科不限，且無需接受職業技能評估。





據 聯邦內政部最新規定 ，由 2023 年 7 月 1 日起，部份學科的 PSW 簽證期限將獲延長兩年，申請人最高可獲得六年簽證期限。





而畢業生工作渠道 (GW) 則要求申請人的所讀科目須在澳洲技術移民中長期職業列表 (MLTSSL) 上。但在 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期間遞交的申請，則毋須進行職業技能評估。





2021 年 12 月 1 日後簽發的 GW 簽證期限暫時已增加至 24 個月。同時， 香港特區護照及英國國民 (海外) (BN(O)) 護照持有人的 485 簽證期限則為五年 。



申請 485 簽證需要準備甚麼文件？

學生簽證及入學確認書 (Certificate of Enrollment; COE)

護照及出入境記錄

出生證明書的認證副本

學位完成信 (Completion Letter) 及成績表 (Official Academic Transcript)

雅思 (IELTS) 英文測試總分不低於 6 分的成績，其中各測試部份不低於 5 分。PTE、OET 等其他考試形式亦可代替 (成績 3 年內有效)

澳洲無犯罪記錄證明

海外訪客醫療保險 (Overseas Visitors Health Cover; OVHC)

目前，澳洲境內申請人毋須進行體驗。



據 2022 年 10 月 18 日內政部消息，澳洲境內大部份臨時居留簽證的體檢要求被取消，以簡化簽證的申請程序。 Source: AAP / Mick Tsikas

甚麼時候遞交申請？

據內政部規定，485 簽證申請須在學業完成後的六個月內提交，學業完成日期以學位完成信上列明的日期為準，而非畢業典禮或出成績的時間。





那麼假如學生簽證過期後才發現，怎麼辦？





據內政部規定，學生簽證過期的 28 天之內為「寬限期」(Grace Period)。在這段時間內，學生簽證持有人可透過申請新的簽證來延長在澳洲居留的時間。但一個人一生僅有一次寬限期。



485 簽證可以續簽嗎？

2021 年 1 月 20 日起，485 簽證正式接受續簽申請。此前，每個留學生作為主申請人只能申請一次 485 簽證。





續簽要求主申請人須同時滿足兩個要求：



必須是偏遠地區的學位或以上課程畢業生 (除雪梨、墨爾本、布里斯本三大城市外，其他地區均為「偏遠地區」) 遞交續簽申請時必須持有進修後工作渠道 (PSW) 的 485 簽證

除此之外，如果申請者的 485 簽證到期後，其配偶作為主申請人遞交 485 簽證，申請者仍將有機會以副申請人的身份再次續簽。



澳州偏遠地區的留學生可申請第二次 485 簽證，該措施被認為是為了鼓勵留學生前往偏遠地區居住和進修。 Source: AAP / AAP Image

485 簽證到期後如何繼續留在澳洲？

除了 申請不同的永久居留簽證外， 簽證類別 485 到期後仍可有不同渠道繼續短暫逗留澳洲。



方法一：申請學生簽證 (簽證類別 500)

一些簽證類別 485 的簽證持有人在簽證到期後，會選擇申請學生簽證 (簽證類別 500)，繼續讀書。





除了就讀碩士學位 (Master) 課程外，亦有一些人選擇就讀收費較低的職業技能教育課程 (Vocational Education and Training; VET)。





方法二：申請新冠病毒疫情簽證 (簽證類別 408)

此前，政府對某些受疫情影響不能按時離開澳洲的臨時簽證持有人推出「新冠病毒疫情簽證」(簽證類別 408)，允許其繼續合法在澳洲居留。





但 2022 年 2 月 21 日後，由於新冠疫情的旅行限制而無法離開澳洲的申請理由或將被拒。申請人須提供在澳的僱傭證明或工作確認信，且證明這是其唯一可申請的簽證類型。





該簽證並無申請費用，且允許申請人多次出入境，簽證期限可達 12 個月。



方法三：申請訪客簽證 (簽證類別 600)

不少人在 485 簽證過期後選擇申請訪客簽證 (簽證類別 600) 作為其短期停留的過渡簽證。





申請者能獲得 3 至 12 個月的留澳時間，但沒有工作許可。





