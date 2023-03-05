【平均一日約3宗】墨爾本電車汽車相撞事故按年急增6成

州政府數據顯示，嚴重的電車與車輛相撞事故的數目增加驚人。





去年車輛與電車的相撞意外增加60%，平均每天接近有3宗意外。





在2022年記錄了960宗車輛與電車的相撞事故，其中166宗屬於嚴重事故。





相比之下，2021年記錄了104宗嚴重相撞事故，而2020年記錄了88 宗嚴重相撞事故。





數字的上升引起州政府的擔憂，州政府表示，任何時候都有多達 10 輛電車因相撞事故，而要維修停止運作。





維州公共交通部長卡羅爾（Ben Carroll）表示，墨爾本的電車網絡對於本地人和遊客的出行很重要，因此當發生嚴重的車輛與電車相撞意外時，可能會造成長時間的服務中斷，並導致電車需要長時間進行大維修。





Yarra Trams的代理行政總裁Adele McCarthy表示，相撞事故次數比新冠疫情前的幾年，還要差。





她指，有部份有軌電車需要幾個月的時間，才能完成維修並重新投入服務。





在今年1月，曾在一天內發生10宗電車相撞事故。





卡羅爾稱，大約95%的電車與車輛相撞事件，是由在車軌上的車輛引起。





其中包括車輛在電車前方行駛，或在電車周圍不安全地超車。





他說，每當有軌電車需要維修時，都會產生高昂的財務成本。





他透露，成本從50萬元到幾百萬元不等。





卡羅爾直言，事故對公共交通網絡造成極大破壞，對道路網絡也同樣造成破壞。





他批評，沒有理由會在電車前掉頭轉彎。





卡羅爾指，州政府和墨爾本市議會已經引入混凝土護柱，可減少墨爾本一些最繁忙的電車路線上的相撞事故。





但卡羅爾表示，在電車附近時，汽車司機應該安全、負責任地駕駛。





他指，一定會繼續宣傳電單車、垃圾車或騎單車的人，不要在電車軌道上騎行或行駛的重要性。





他強調，需要駕車者注意警告並減速，因為電車無法轉向，而重量相當於30頭犀牛。



Yarra Trams行政總裁 Julien Dehornoy 之前曾向9號台表示，涉及電車的相撞事故，大多發生在車輛在電車前方轉彎的時候。





他指，經常看到汽車在電車前右轉，而這是最常見的事件。當一輛汽車右轉，並逼使載有乘客的電車停下來時，經常有乘客跌倒。





Yarra Trams曾在2021年曾發表數據指，在Richmond的Chapel St和Victoria St沿線的電車站對駕駛者來說是最危險的地區。自2018年至2021年，這些地方發生295宗汽車險些與電車相撞的事故。





其中，Victoria & Church St電車站發生的相撞事故最多，有65宗；其次是Victoria & Lennox St電車站，有61宗；再之後是Chapel St和 Toorak Rd路交叉口的78號和58號電車站，同有59宗事故。





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