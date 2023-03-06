【搬屋去邊度？】雪梨墨爾本最受歡迎居住區揭曉

搬屋服務網站 Muval 發佈的最新數據顯示，在截至今年1月的過去三個月，雪梨上北岸以及中部海岸（Central Coast）是熱門的搬家目的地，而租金攀升下，墨爾本居民仍最青睞生活方便的市中心。





在雪梨，最受歡迎的居住區是郵政編號2077，即上北岸的Hornsby、Waitara和Asquith地區；其次是2250，包括中部海岸的Gosford、Lisarow和Wyoming；下北岸2065排第三，由St Leonards、Crows Nest和Wollstonecraft組成。





《先驅太陽報》（Herald Sun）引述的數據顯示，新興的華人聚居區Waterloo及Zetland、市中心的Surry Hills和Darlinghurst、有著靚海灘的Bondi Beach等都躋身十大。





雪梨最多居民搬入地區



Muval的金融總監高華（Adam Coward）表示，雪梨居民「一路向北」相信與樓價可負擔性有關，而且多位於可直達市中心的火車線上。「Gosford的單位均價僅為約50萬元。」





對於Wollongong和Penrith從去年11月的近20位急升至前十，他相信除了樓價是主要因素，還包括人們在新冠疫情期間從雪梨西南區搬出後的回歸。





地產分析網站PropTrack的樓價中位數顯示，Hornsby的獨立屋價格約150萬元，單位則為66.9萬；下北岸獨立屋約330萬，公寓則是130萬，單位約90萬。





而在墨爾本，雖然市中心的單位租金中位數去年暴漲42%達每周540元，但仍在最受歡迎榜上從去年第3位躍居頭名。





郵政編碼3121的Richmond排次席，3181包括Prahran和Windsor則排第三。位於市中心附近的North Melbourne、Southbank、South Yarra，以及Fitzroy North和Clifton Hill都躋身十大。





墨爾本最多居民搬入地區



高華相信這與海外及跨州移民回歸有關，因為墨爾本是去年最多人口遷入的澳洲城市，在今年1月仍以28%穩居第一，遠高於布里斯本（22%）和雪梨（17%）。





這令市中心及周邊地區的租金大幅攀升，其中墨爾本和Carlton都已超越了疫情前的水平。West Melbourne的單位中位數升三成達500元，Docklands升四份之一達565元。





除了兩大城市，布里斯本最受歡迎的居住區郵編為4053，包括Everton Park、Stafford、Everton Hills和Mitchelton，直接從去年11月的20位之外衝上榜首。





4006的Newstead、Fortitude Valley和Bowen Hills，以及4101的South Brisbane和West End位列三甲，其餘十大僅兩區較近市中心。



