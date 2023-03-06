71歲鐵騎士「飛車」被警方發現 追截期間遇車禍送院

一名駕駛電單車的 71 歲男子在周末期間於新州 Bulga 發生交通意外遭遇「多處受傷」被送往醫院救治，此前警方偵測到他以超出時速限制每小時 45 公里的車速高速行駛。

Photo of helmet and motorcycle on road, the concept of road accidents

涉及電單車的交通意外 (資料圖片)。 Credit: istockphoto.com

新州警方表示，經已就一宗在星期日 (3 月 5 日) 於新州 Singleton 附近發生的交通意外，展開「嚴重事故調查」。

一名交通及公路巡邏警員於當日上午 11 時 15 分，在 Bulga 地區 Putty Road 近 Charlton Road 的路段，發現一輛電單車涉嫌在時速限制每小時 100 公里的路段，以每小時 145 公里的速度高速行駛。
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新州 Bulga 區域 Putty Road 接近 Charlton Road 的位置 (電單車司機被發現超速的位置附近)。 Credit: Google Maps
該處位於新州 Singleton 地區以西約 20 公里，距離獵人谷 (Hunter Valley) 約 30 公里。

警員發現男子超速後隨即掉頭，並啟動警號燈試圖追截。但不久後，警員發現涉事電單車在 Bulga Road 與另一輛汽車相撞。
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警方表示，71 歲電單車男司機「多處受傷」，需要接受新州救護服務的急救員即場治理，其後由直升機被送往皇家北岸醫院接受進一步治療。

警方將案發現場劃為罪案現場，並由車禍調查組在場搜集證據。Lake Macquarie 警區的嚴重事故調查組已就事件展開調查。
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Published 6 March 2023 at 2:15pm
By Winmas Yu
Source: SBS