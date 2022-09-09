【跟進】雪梨五青年車禍 司機事發前曾拍短片

周二（9月6日）晚上，雪梨發生嚴重交通事故，造成五名青少年死亡，死者均就讀同一所高中，界乎 14 至 15 歲。





年僅18 歲的司機愛華德茲（Tyrell Edwards）是車禍中的唯一倖存者。他在周二晚上駕駛一輛Nissan Navara ute在雪梨西南約 100 公里的麥克阿瑟地區（Macarthur Region）巴克斯頓村(Buxton)附近撞向兩棵樹，車上乘客因為意外身亡。





司機亦被警方控以危險駕駛導致他人死亡的五項罪名，並在周四（9月8日）被地方法官拒絕保釋。





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檢察官表示，據稱在致命意外發生前的一段時間之前拍攝的一段視頻，成為了支持提告的重要證據，同時該視頻亦顯示了是次意外的道德責任。





在視頻中是司機愛華德茲在車禍發生前1小時，用手機拍攝的，視頻中可見他與兩名死者一同開車，拍攝了愛華德茲以 90 公里/小時的速度猛在路上飛馳的畫面。這段視頻顯示愛德華茲的朋友在車中大笑叫喊，其中一人大喊「我們要起飛！」。





在車禍發生前的那一刻，警方稱愛德華茲高速行駛，失去控制，駛入錯誤的道路一側，沿著長滿草的路肩行駛了約 40 米。





法庭獲悉，愛德華茲去年在皮克頓高中 11 年級畢業——與受害者曾就讀同一所學校。





警方稱，皮克頓高中的死者中，至少有一名學生沒有扣上安全帶，而且涉事車輛亦超載。





目擊者無意中聽到愛德華茲表示：「我要進監獄了！」





車禍發生後，愛德華茲告訴警方，由於軚盤故障導致車輪從左到右搖晃，導致汽車失控。他同時表示無法剎車。





但警方文件表示：在車禍現場記錄的道路證據與被告的說法不符。



現場親朋好友送上鮮花悼念 Source: AAP / JANE DEMPSTER/AAPIMAGE 同時，愛德華茲持有駕照的時間很短，更曾兩度超速駕駛，今年較早時更曾被吊銷了駕照，在不到 18 個月的時間內被停牌兩次，每次三個月。





皮克頓地方法官道格拉斯（Mark Douglass）拒絕愛德華茲的保釋請求，他需等待11月時的另一場審訊。法官指不相信這名與父母、兄弟姐妹和四個堂兄弟同住的青少年被釋放後會遵守法律，認為他對社區構成風險，而且他與社區有緊密聯繫，可能會影響證人的口供。





法官形容：這不是一個容易的決定。





另外，法庭獲悉，愛德華茲在他十幾歲的時候就患有焦慮症，他才剛剛開始再次社交，他現在在監獄中接受自殺監視。

