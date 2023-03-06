【有禁有唔禁】議員呼籲澳政府全面禁用TikTok

美國、加拿大和其他幾個國家最近都禁止在政府設備上使用社交媒體TikTok，因為擔心數據可在中國被獲得，而受中國國家情報法的約束。





由自由黨議員帕特森（James Paterson）領導的對澳洲政府部門和機構的審查發現，澳洲有25個政府部門禁止工作設備上使用TikTok，而 有12 個部門和機構發布了「部分禁令」。





禁止在工作設備上使用TikTok的部門包括財政部、教育和澳洲選舉委員會等。





帕特森是關於通過社交媒體進行外國干涉的調查委員會的主席，他呼籲訂立一個明確和一致的禁令。他指，是次審計揭示了「一種隨意和不一致的方法」，來禁止政府的設備使用TikTok。





他指，TikTok這個應用程式帶來的風險已經有一段時間，特別是自從他們在 2022 年 7 月承認取用戶數據，以及 12 月 TikTok 在中國的員工使用該應用程序監視，撰寫批評公司文章的記者等。





帕特森認為，艾巴尼斯政府現在需採取最終行動，他認為，除非存在特殊情況，否則應該在所有聯邦政府設備上禁止用TikTok。





到目前為止，包括澳洲郵政、聯邦科學及工業研究組織CSIRO等在內的 11 個部門和機構，尚未對使用 TikTok 施加任何限制，CSIRO 表示將很快禁止該應用程序。





房屋和社會服務部尚未確認他們是否禁止使用TikTok，而律政部表示不會將 TikTok 用於政府業務，並根據需要限制服務。





聯邦政府並未排除禁止在政府設備上使用該應用程序，但正在等待公共服務中所有社交媒體使用，對網絡安全影響的審查結果，該審查將於未來幾周完成。



TikTok 在一份向委員會提交的文件中表示，其原產國不應成為影響因素。





文件中指， TikTok的運營方式與其他全球公司沒有什麼不同，而反對的人的說法沒有證據支持。





文件中又指，只要粗略搜索平台上有政治爭議的主題就會發現，TikTok不會根據包括中國在內的任何政府的政治敏感性來調整內容。





文件中舉例指，用戶可以很容易地在應用程序上找到與中國政府的官方立場相矛盾的內容，包括最近在美國上空被擊落的疑似中國監視氣球的事件。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。