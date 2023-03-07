前總理譚保作供：從未懷疑 Robodebt 的合法性

要點：
- 澳洲前總理譚保最後一周聽證會的首位證人；
- 他對 Centrelink 未有確保民眾收到關於潛在債務的信件的報道表示關切；
- 「債務通知」被指責導致多人自殺。
澳洲前總理譚保（Malcolm Turnbull）表示，他質疑負責監督「自動債務索償系統」（robodebt scheme）的部門是否向其部長提供了有關計劃運作的正確信息。
但他指從未懷疑該計劃的合法性，因為該提案最初提交給內閣時，不需要修改任何立法。
譚保是皇家委員會 Robodebt 聽證會中，最後一周作證的首位證人。他在自動債務索償系統實施的高峰期擔任總理。
「自動債務索償系統」從 2015 年至2019 年間，透過使用稅務局數據的平均收入來計算和收集債款。
譚保向委員會表示，在2017 年 1 月，媒體對不正確的債務進行報道後，他敦促時任民政部長圖治（Alan Tudge）對正在發生的事情進行「坦誠的評估」。
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莫理遜曾獲告知 Robodebt 追債系統或不合法
SBS Chinese
07/12/202206:03
他說，對於有報道稱 Centrelink 無法確保民眾收到有關潛在債務的信件，他對此表示關切。
在發給圖治的 WhatsApp 消息中，譚保問道：「關於正在發生的事情， 你確定你的部門向你提供正確的建議了嗎？」
譚保指：「我管理著一個傳統的內閣政府……我很清楚，我希望部長們對他們的部門和職責負責。」
我敦促他（圖治）做好他的工作。前總理譚保
譚保認為圖治經驗豐富，「我認為他不是一位疏忽、無能或粗心的部長。」
鑑於民眾對「自動債務索償系統」合法性提出了極大的擔憂，該委員會曾研究如何讓該計劃繼續進行。 譚保表示，他的辦公室關切該計劃的準確性和公平性，而不是合法性。
他說：「內閣被告知該計劃是合法的，因為它符合法律規定。」
但調查專員霍姆斯（Catherine Holmes）表示，最初在 2014 年向澳洲政府律師尋求法律建議的提案並未提及平均收入。
譚保表示：「如果平均數是關鍵問題，那麼澳洲政府律師可能沒有就此提出建議。」
政府通過「自動債務索償系統」向逾 38 萬人非法追討 7.5 億澳元，由系統發出的「債務通知」被認為是導致多人自殺的原因。
周一在聽證會作證的其他證人包括民政服務部前主管福斯特（Kristen Foster）和澳洲民政部（Services Australia）總經理麥克納馬拉（Jason McNamara）。
該委員會將於周五結束聽證會，最終報告將於 6 月 30 日發佈。
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