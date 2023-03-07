【緊急】兩款家用冰箱因滲水可能引致火警 立即回收！

一種流行的廚房用具因可能會引發火警而要被緊急回收。

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Electrolux 家用冰箱產品Beefeater的兩款戶外冰箱， 因為發現冰箱背部可以有水滲入密封的電氣控制板，引起火警，需要立即緊急回收。 Credit: ACCC

澳洲競爭及消費者委員會（ACCC)今天（7／3）表示，Electrolux 家用冰箱產品Beefeater的兩款戶外冰箱， 因為發現冰箱背部可以有水滲入密封的電氣控制板，引起火警，需要立即緊急回收。 同時，消委會亦提醒用家要立即將電源切斷， 以免造成損傷。

受影響的兩款冰箱分別是為戶外使用而設計的單門和雙門冰箱； 型號為BS28200 及 BS28130 系列，編號由72900000至95299999和00100000至04599999。

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受影響的兩款冰箱分別是為戶外使用而設計的單門和雙門冰箱； 型號為BS28200 及 BS28130 系列，編號由72900000至95299999和00100000至04599999。(Credit ACCC)
兩款冰箱在澳洲國內及國外均有出售。

擁有兩款冰箱的人士應立即關閉電源、並聯絡Electrolux安排免費維修。

如需了解更多資料，請在澳洲東部標準時間星期一至星期五上午 8時至晚上 7 時之間，致電 1800 001 218 聯絡Electrolux家用產品，或發電郵至productrecall@electrolux.com。
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Published 7 March 2023 at 3:41pm
By Selina Kong
Source: SBS