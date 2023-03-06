「壓倒性共識」：澳新要求放棄沙特女足世界盃贊助

要點： 澳洲足球和新西蘭足球代表均表示，沙特阿拉伯旅遊局 (Visit Saudi) 的贊助協議並無諮詢過他們的意見。

澳洲足協行政總裁莊遜（James Johnson）指，這次合作不符合今屆賽事的願景。

前球員和維權人士均對是次合作作出批評。

國際足協 （FIFA） 面臨愈來愈大壓力，要放棄與沙特阿拉伯就澳洲和新西蘭合辦的女足世界盃達成的贊助協議。





澳洲足協 （FA） 及其持份者已達成「壓倒性共識」，指這次贊助協議不符合他們在7 月舉行的賽事願景。





今屆賽事由澳洲和新西蘭合辦，有 32 支球隊參加，將於 7 月揭幕。





澳洲足協和新西蘭足協上月均表示，在有報道指沙特旅遊局 （Visit Saudi）將加入愛迪達（Adidas）、可口可樂和 Visa 等國際品牌成為主要贊助商後，國際足協並無就此諮詢他們的意見。



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「壓倒性共識」

澳洲足協行政總裁莊遜 （James Johnson）本周一（3月6日）表示，該會已就此事與政府和商業夥伴進行磋商。





莊遜在一份聲明中說：「這是壓倒性的共識，即這次合作不符合今屆賽事的共同願景，亦未符合我們的預期。 」





「雖然國際足協尚未確認合作關係，但根據我們與社會、主要持份者進行的磋商，以及基於本身的立場，我們對此並不認同。 」





「我們正等待國際足協進一步澄清和提供有關合作的詳情，並我會繼續代表澳洲足球隊、新西蘭足球隊和我們的社會傳達這一明確的信息。 」





國際足協並無即時就路透社的要求發表回應。



澳洲足協行政總裁莊遜 (James Johnson)表示，就 2023 年國際足協女足世界杯與沙特旅遊局 (Visit Saudi) 建立的合作關係不符合賽事的共同願景。 Source: AAP / Dean Lewins 有關贊助協議的報道一出，即遭受多方面人士，包括前球員和維權人士在內的猛烈抨擊。





前澳洲國腳兼傳媒權威科士打 （Craig Foster）指這宗交易是「極度恥辱」，而曾贏得女足世界盃的美國隊前鋒摩根 （Alex Morgan）則表示，這在「道德上」是不合理的。





澳洲國際特赦組織表示，由沙特旅遊局贊助女足賽事存有「諷刺意味」，因為該國女性「沒有男性監護人的許可甚至無法找到工作」。





