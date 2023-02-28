明年出訪歐洲？ 大家必須申請 ETIAS 許可

大家平時多聽到歐盟，其實，也有歐洲也有一個所謂申根區 (Schengen Area)。





申根是盧森堡東南面一個市鎮，有一條協議於 1985 年在該鎮附近簽署，它叫做 Schengen Agreement，到了 1990 年再簽署 Schengen Convention 申根公約，創立了申根區。這兩條協議和公約，到了 1995 年正式生效。





其實要追溯最初的協議，要打從 1985 年說起，該年年中，當時歐洲經濟共同體中，有 5 個成員國 — 法國、聯邦德國、比利時、盧森堡和荷蘭政府簽署了關於逐步逐步解除彼此的邊界管制的協議，這便是 Schengen Agreement (申根協議)。你也許會問，解除彼此的邊界管制有些什麼好處？





解除管制可主要可促使在整個申根區內自由流動，沒有護照和其它控制；其次，申根區外部邊界有共同規則和標準；訪問申根區有統一的簽證制度和條件，等等。





1995 年申根協議正式生效，歐洲多個國家陸續加入，到了去年 (2022) 共有 26 個成員國。但自本年初起，克羅地亞也正式加盟，所以目前這個申根地區的成員國增至 27 個。它們是：





1. 奧地利 (Austria)



2. 比利時 (Belgium)



3. 克羅地亞 (Croatia)



4. 捷克共和國 (Czech Republic)



5. 丹麥 (Denmark)



6. 愛沙尼亞 (Estonia)



7. 法國 (France)



8. 芬蘭 (Finland)



9. 德國 (Germany)



10. 希臘 (Greece)



11. 匈牙利 (Hungary)



12. 冰島 (Iceland)



13. 意大利 (Italy)



14. 拉脫維亞 (Latvia)



15. 列支敦士登 (Liechtenstein)



16. 立陶宛 (Lithuania)



17. 盧森堡 (Luxembourg)



18. 馬耳他 (Malta)



19. 荷蘭 (Netherlands)



20. 挪威 (Norway)



21. 波蘭 (Poland)



22. 葡萄牙 (Portugal)



23. 斯洛伐克 (Slovakia)



24. 斯洛文尼亞 (Slovenia)



25. 西班牙 (Spain)



26. 瑞典 (Sweden)



27. 瑞士 (Switzerland)



歐盟內政事務專員 Ylva Johansson 2022 年 11 月表示，保加利亞、羅馬尼亞和克羅地亞已準備好加入申根區。 Source: AAP / STEPHANIE LECOCQ 在 27 個歐盟成員國中，有 23 個參加了申根區；至於暫時還未加入的 4 個歐盟國家中，保加利亞、塞浦路斯和羅馬尼亞即將會加入，只有愛爾蘭不加入。因此，接受申請時，很可能變成 30 個成員國。





剛才提及的 27 個國家的人口共有 4.45 億人。





雖然澳洲、美國、英國、加拿大、新西蘭、新加坡、香港、澳門等約 60 個國家和地區屬於免簽證國或地區，換句話說，它們的公民不需要申請申根簽證便可前往，但由 2023 年 11 月開始，大家需要在網上申請一個簡稱 ETIAS 的電子旅遊許可才可以入境。受影響的人數高達 14 億人。





根據這個網站，那些現時可以無需獲得申根簽證而探訪申根國家的旅客，在 2024 年降臨之前，無需申請 ETIAS。至於那些目前需要申根護照才能前去申根國家旅遊、公幹或過境的旅客，無需理會 ETIAS。





ETIAS 的全名是 EU Travel Information & Authorisation System，再扼要說一遍：它是一個用於事前申請和取得授權的官方系統。免簽國家或地區的公民，在前去歐洲申根協定國之前，需提前申請 ETIAS，並取得訪問授權，否則將無法前往申根國。





據悉，登記的護照信息，將轉給歐洲警察組織等進行檢查。





至於設置 ETIAS 的原因，是源於法國首都巴黎於 2015 年1月和 11 月，以及南部的尼斯於 2016 年 7 月發生重大恐怖襲擊事件；比利時也於 2016 年 3 月遇到恐襲，因此 2016 年 11 月，歐盟委員會決定設置 ETIAS，主要加強歐盟的安全保障、預防外來的威脅，也同時對難民湧入等問題起到積極作用。





大家如果打算 6 個月 (180 日) 內，在申根區住超過 90 日的話，便要申請申根簽證 (Schengen Visa)。





至於必須要申請申根簽證才能進入該區的國家有約 104 個，包括阿富汗、阿塞拜疆、巴林、孟加拉、玻利維亞、柬埔寨、乍得、中國、古巴、埃及、斐濟、印度、印尼、伊朗、緬甸、北韓、菲律賓、泰國及越南等等。





根據上述網頁資料，ETIAS 授權申請過程大約 10 分鐘，大家要準備好：





· 護照，它有足夠讓你留在歐洲的有效期限





· 電郵地址





· 信用卡 (debit 或 credit 卡)





申請人要提供的個人資料包括：





· 護照上的姓名全名





· 出生日期及地點





· 性別





· 住址





· 國籍



