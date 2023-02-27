【歐洲旅行注意！】一文看清神根區最新ETIAS申請要求

在神根區的一項新的入境要求中，澳洲公民和世界上60多個非歐盟國家的公民一樣，必須事先在網上申請免簽證。





任何打算在2024年或之後去歐洲旅行的人，有需要了解關於「歐洲旅行資訊和授權系統」（ETIAS）的情況。



何謂ETIAS？

ETIAS是一項新的強制性旅行前授權，適用於神根區，以獲取有關經過其國家的旅行者的資訊，提高安全性。





該系統並非簽證，而是一個預先篩選系統，旨在為前往神根區出差或旅行的人免除申請簽證的要求，最長為90天。





計劃在六個月內在該當地停留超過 90 天的人，需要申請神根簽證。



誰需申請ETIAS？

包括澳洲、新西蘭、英國、美國、加拿大等63個國家的公民將需獲得ETIAS系統授權才能進入歐洲地區。



綠色地區的公民，必須申請ETIAS才可進入黃色地區。 Source: SBS 上述國家的旅客如欲前往以下歐洲國家，須通過ETIAS的申請。



這些神根區國家需要ETIAS才可入境。 Source: SBS 雖然保加利亞、塞浦路斯和羅馬尼亞目前不是神根成員國，但正在申請加入。挪威、冰島、瑞士和列支敦士登都在神根區，但不是歐盟成員國。



如何申請？

旅客可以在網上申請ETIAS，填寫表格約需 10 分鐘。網頁將在明年公佈。它將要求申請人填寫個人資訊，包括姓名、地址、護照詳情、公民身份、教育和工作經驗，以及他們打算前往的第一個歐盟國家。





此外，還會有關於犯罪紀錄、吸毒、販賣人口、曾去過歐洲旅行和曾前往戰區等問題。





遊客必須前往他們在申請中填寫的打算前往的第一個國家。未成年人必須有法定監護人代為申請。





年齡在 18 至 70 歲之間的申請者每人費用約為 11 澳元，有效期三年。



申請提交後，系統會自動進行檢查，通常在付款後的幾分鐘內就會收到結果。





在特殊情況下，當提交的相關資訊出現疑問時，該系統才會進行人工處理，以進一步評估。



