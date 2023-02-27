【歐洲旅行注意！】一文看清神根區最新ETIAS申請要求

在神根區的一項新的入境要求中，澳洲公民和世界上60多個非歐盟國家的公民一樣，必須事先在網上申請免簽證。
任何打算在2024年或之後去歐洲旅行的人，有需要了解關於「歐洲旅行資訊和授權系統」（ETIAS）的情況。
何謂ETIAS？
ETIAS是一項新的強制性旅行前授權，適用於神根區，以獲取有關經過其國家的旅行者的資訊，提高安全性。
該系統並非簽證，而是一個預先篩選系統，旨在為前往神根區出差或旅行的人免除申請簽證的要求，最長為90天。
計劃在六個月內在該當地停留超過 90 天的人，需要申請神根簽證。
誰需申請ETIAS？
包括澳洲、新西蘭、英國、美國、加拿大等63個國家的公民將需獲得ETIAS系統授權才能進入歐洲地區。
上述國家的旅客如欲前往以下歐洲國家，須通過ETIAS的申請。
綠色地區的公民，必須申請ETIAS才可進入黃色地區。 Source: SBS
雖然保加利亞、塞浦路斯和羅馬尼亞目前不是神根成員國，但正在申請加入。挪威、冰島、瑞士和列支敦士登都在神根區，但不是歐盟成員國。
這些神根區國家需要ETIAS才可入境。 Source: SBS
如何申請？
旅客可以在網上申請ETIAS，填寫表格約需 10 分鐘。網頁將在明年公佈。它將要求申請人填寫個人資訊，包括姓名、地址、護照詳情、公民身份、教育和工作經驗，以及他們打算前往的第一個歐盟國家。
此外，還會有關於犯罪紀錄、吸毒、販賣人口、曾去過歐洲旅行和曾前往戰區等問題。
遊客必須前往他們在申請中填寫的打算前往的第一個國家。未成年人必須有法定監護人代為申請。
年齡在 18 至 70 歲之間的申請者每人費用約為 11 澳元，有效期三年。
申請提交後，系統會自動進行檢查，通常在付款後的幾分鐘內就會收到結果。
在特殊情況下，當提交的相關資訊出現疑問時，該系統才會進行人工處理，以進一步評估。
空運、海運和陸運的客運公司將有義務核實旅客是否持有進入神根區所需的文件。邊境檢查站將要求免簽證旅客在入境前出示ETIAS系統的授權。
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