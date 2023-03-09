【解禁！】澳洲本周六起取消中國入境旅客新冠檢測要求

衛生部長畢勒（Mark Butler）宣佈，從本周六（3月11日）開始，取消對中國入境旅客在登機前出示新冠病毒檢測的陰性結果證明。





他形容該決定是基於入境人士的確診個案減少而作出的「理智和成熟」的決定。「我想感謝所有從中國前來（澳洲）的遊客及所有遵守檢測安排規定的航空公司。」





他表示，中國因感染新冠病毒而住院的人數在去年12月底及今年1月初達到頂峰，之後已逐漸回落，而澳洲檢測及應對新毒株的能力也比當時有所進步。





澳洲政府在元旦當天宣佈，從1月5日開始，由中國內地、香港及澳門赴澳的旅客，在預定出發前48小時內要接受檢測，並在登機前出示陰性證明。





中國外交部當時批評，針對中國入境者的過度措施「缺乏科學依據」，無法接受，並會以「對等措施」反制。不過，中方本來已要求外國入境者持有陰性檢測結果，至今仍在實施。



與此同時，多國也在近期放寬了對華入境限制。





美國本周宣佈從3月10日起撤銷中國入境者提供檢測結果的要求，包括港澳地區，但仍會在機場邀請旅客進行自願檢測。歐盟也從上月底開始放寬。





南韓在3月1日起取消抵達後的強制檢測，恢復簽發中國公民赴韓短期簽證，並同樣將於3月11日取消48小時核酸證明。



