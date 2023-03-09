【再有中國電商進軍澳洲】 學者：華人受益但具潛在海外干預威脅

據「中國日報」報道，購物平台拼多多旗下，在北美地區網上跨境電商平台Temu，銷售的中國製造產品，從3月13日起，將面向澳洲消費者。





報道指出，產品「大多數是直接從中國的工廠或倉庫運來…它將為中國製造企業拓展海外市場提供基礎設施服務，包括倉儲、跨境物流和售後服務」。





Temu 去年9月進入美國市場，被認為推動服裝、數碼、家電、箱包、戶外、配飾、玩具、文具等上萬家中國製造業企業成功出海，打入其他國家市場，成為中國製造業直連海外消費者的新平台、新渠道。





數據顯示，Temu在打入美國市場頭5個月，網站成交金額（GMV）達到大約5億美元，而單單今年1月份，成交金額接近2億美元。





雪梨科技大學UTS中國研究副教授馮崇義向SBS中文表示，有新的中國電商進入澳洲市場，對澳洲消費者來說，尤其華人，提供方便，尤其是價格相對優惠的。





馮崇義教授說：「全澳有100多萬華人，當中很多習慣網上購物，特別是買中國產品，（因為）相對物價便宜一點…(新電商進入) 將擴大中國產品在澳洲市場的份額。」





他指出，在中國做電商近幾年很發達，電子支付比澳洲走得更遠。





「在澳洲，我們大部份仍是用信用卡，這傳統支付方式…中國方面已經普遍用例如支付寶、微信支付等電子支付…可以在網上直接轉賬，不用經銀行或信用卡機構，給消費者更大的方便。」





至於中國電商的進軍，馮崇義同意有可能令澳洲受到海外干預的危險，要視乎是否會出現「代理人」，代理中共或中共的利益。





他解釋，以往提到中國對商界的影響，因為有很多代理人。





「主要跟中國有生意往來的商界，為了他們的利益，為了得到中國政府的保護，或者得到中國政府給的優惠，然後站在中國政府的立場，一邊作出危害澳洲國家利益及民族的事。」





馮崇義認為，現在電商進入澳洲市場，其商業模式是沒有代理商。不過電商是剛剛開始，是否會出現「代理人」仍有待觀察。





目前在中國大陸，拼多多與阿里巴巴集團創立的淘寶網，以及劉強東創建的京東，是中國其中三大購物平台。





馮崇義指出，目前未知拼多多進軍澳洲是否成功，但是有一定的競爭力。之前劉強東創建的京東集團，曾經想做澳洲發展，但沒有成功，相信與劉強東涉嫌性侵有關。





京東集團在2018年2月成立墨爾本總部，在營運不到15個月，於2019年5月宣布關閉。





而阿里巴巴集團，中國最大的電子商務交易平台，就比京東早一年在墨爾本建立澳洲辦事處。





馮崇義指出，由於美國修訂法律，對中國公司上市，其股權結構及資金來源要申報，堵塞中國電商及網商在海外上市，例如螞蟻，要到香港上市，其他也改變，用新方式打入國際市場。





雖然中國產品強調內循環，內需市場，但馮崇義指出，其實現在中國國內的購買力上不去，另外受與美國貿易戰影響，很多訂單都轉移到東南亞、印度等其他地方。





他說：「因為內需的購買力不足，所以很急拓展海外市場。」





下個星期打入澳洲市場的中國電商拼多多，創辦人黃崢，被譽為中國大陸首位「80後」白手起家的首富，與阿里巴巴創辦人馬雲是杭州同鄉，黃崢浙江大學畢業後，赴美留學，攻讀威斯康辛大學取得碩士學位。





黃崢2015年成立拼多多，2018年拼多多在美國納斯達克上市。



