峇厘疑推新措施 打擊無視當地文化習俗的旅客行為及衣著

深受國際旅客歡迎的印尼峇厘島（Bali）一向是不少澳洲旅客的度假勝地，每月都有不少澳洲人前往峇厘島享受熱帶假期。





對追求悠閒假期的澳洲人來說，峇厘島不單天氣宜人而且消費便宜，但近年來，部份遊客的行為蔑視當地文化﹑宗教和習俗，令當地政府疑出台新措施提醒旅客注意行為舉止。





當局指，雖然大部份旅客行為良好，但亦有行為和穿著不當的遊客。





為此，印尼峇厘當局開始在島上部份地點，包括派對熱點 Seminyak、Kuta、Canggu 及 Legian 等，而熱門度假點 Nusa Dua、Uluwatu、Sanur 及 Ubud 亦會安裝這些大型警告提示牌，敦促遊客尊重當地習俗，注意個人行為及衣著。





有澳洲人表示，措施不會影響他們到峇厘旅遊的計劃。不少澳洲人甚至支持這項措施並認為，旅客應該尊重當地國家的文化習俗，這是基本的尊重。亦有網民表示，在海灘或游泳池穿著泳衣不是問題，但在街上、購物中心、寺廟等穿著泳衣，這顯然是不尊重和無知的行為。



峇厘島旅遊局表示，措施目標是教育遊客如何在峇厘島穿著和舉止得宜。 Source: AAP

峇厘島旅遊局主席阿育拿（Ida Bagus Agung Partha Adnyana）表示，該措施的目標是教育遊客如何在峇厘島穿著和舉止得宜。





同時，該措施亦旨在杜絕不良行為，避免國際旅客以為峇厘島是一個可以隨意無視規則的地方。





當局指，許多人可能忘記峇厘島是一個宗教信仰濃厚的保守地方，但對於部份遊客來說，峇厘島可能是一個無憂無慮的天堂。部份遊客甚至不理解島上不宜穿著暴露衣服或裸露上身等文化，尤其是在神聖的寺廟周圍。





阿育拿解釋，關鍵是遊客要尊重島上的文化習俗，穿著得體、整潔，遵守當地規則，不要做超出規定的事情。當局亦將與社交媒體影響者（KOL）、電子商務企業、國際內容創作者和旅遊相關業界合作，宣傳該措施活動。





當局表示，這些大型警告提示牌會以英語提供說明和建議，其後可能擴展至包括其他語言。





該措施目前已經提交，處於公眾意見徵詢階段。





與此同時，當局早前亦成立一個特別工作組，打擊島上非法工作及違反簽證的外國人。

