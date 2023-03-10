來澳中國旅客防疫措施明起撤銷 澳洲將購美國核能潛艇

聯邦政府宣布，針對來自中國大陸、香港及澳門旅客的防疫措施，明日星期六凌晨開始會取消。於兩個月前1月5日開始，這些旅客要出示48小時內進行新冠病毒檢測的陰性結果證明，才可以上飛機。





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler），中國病例減少，而當地也沒有出現新變種病毒株，另外澳洲檢測及應對能力進步，所以不再需要這些措施。





北京外交部也表示注意到澳洲取消對來自中國入境旅客的新冠檢測措施，發言人毛寧在昨日主持例行記者會上，中國認為有關防疫措施需要以科學證據為基礎。





毛寧說，他們注意到有關報道。中方一向認為，各國採取的防疫措施應當科學適度。他們期待各國與中方一齊，為中外人員往來提供更多便利。



另外，毛寧也在記者會上，被問到澳洲購買核潛艇的議題，她回應說，中國已經多次表明嚴正立場，澳英美三國合作構成嚴重核擴散風險，刺激軍備競賽，破壞亞太地區和平穩定，她說，中方敦促三國摒棄冷戰思維，多做有利於地區和平穩定的事。





係呀，之前已經有媒體報道，澳洲會根據澳英美聯盟安全協議AUKUS，購買高達5艘美國的弗吉尼亞級潛艇。而總理艾巴尼斯（Anthony Albanese) 會在下星期初飛往美國，與美國總統拜登 (Joe Biden) 和英國首相辛偉誠 (Rishi Sunak) 一起在聖地亞哥的一個海軍基地宣布這消息。 美國潛艇將作為權宜之計，直到一項價值數十億元，購買英國未來設計的潛艇的計劃落實。目前在印度訪問的艾巴尼斯在回應記者的提問時，幾乎證實購買美國潛艇的消息。





艾巴尼斯說，他會在當他們公布後，適當的時候發表評論。他說，這是澳洲、美國和英國之間的聯合安排。三個國家是好朋友。並肩合作超過一個世紀。





聯邦在野兩黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）就對前總理莫理遜（Scott Morrison）協助達成三國聯盟安全協議的工作，表示敬意，指當時莫理遜先接觸英國，在通過英國接觸美國，而國家安全委員會日以繼夜進行討論，才有這個成果。





國防部長兼署理總理馬利士（Richard Marles）確認，三國聯盟安全協議當時獲得在野工黨的支持，指是具有重大意義的兩黨合作時刻。





詳情請聽梁焱剛與楊蕙而報道。







