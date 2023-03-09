【墨市法庭餵哺母乳】法官指分散陪審團注意力 要求離開

一名母親在墨爾本的法院內，向她的嬰兒餵哺母乳時，法官要求她與嬰兒離開，表示擔心陪審團會分散注意力。

Woman cradling a baby

Child experts have criticised a judge's decision to remove a woman from a court for breastfeeding. Source: AAP / ANDREW BROWNBILL

Key Points
  • 一名母親在墨爾本的法庭旁聽時餵哺母乳。
  • 墨爾本產科醫生霍特指事件令人震驚
  • 母乳餵哺被認為對母親和孩子有長期影響，所以任何停止餵哺都可能影響他們的健康。
事發今日（3月9日）在墨爾本的地方法院，維州縣法院（Victorian County Court），一名母親在法庭旁聽時，餵哺母乳，被法官直接要求她與她的嬰兒離開。

法官對該名母親表示：「女士，你不會被允許在法庭上給嬰兒餵哺母乳，這會分散注意力，我不得不請你離開。」

之後，該名母親帶著嬰兒離開法庭。

墨爾本產科醫生霍特（ Nisha Khot ）表示，事件令人震驚。

她指出：「我們已經非常努力地，為想要母乳喂養的女性克服這麼多障礙，而在法庭上發生這種情況是根本不可接受。」

霍特說，在澳洲國會，以至其他州及領地的議會，都容許向嬰兒餵哺母乳。

她認為，「在任何公共場所，母乳餵哺嬰兒都不應該是不可接受的。”」

霍特解釋，母乳餵哺對母親和孩子有長期影響，所以任何停止餵哺都可能影響他們的健康。

她表示： 「嬰兒不會像成年人那樣按照早餐、午餐和晚餐的時間表進食。」”

「嬰兒在肚餓時就要得到餵哺，因此母親應該能夠餵哺她的嬰兒。」
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Published 9 March 2023 at 5:55pm
By Wyee Yeung
Source: AAP, SBS
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