雪梨火車全線停駛 Uber 車費激增 專家稱「一個簡單方法」可解決問題

周三（3月8日），許多雪梨通勤者在火車停運後紛紛轉向共享出行服務。由於 uber 採用峰時定價的計法，因此價格飆升，令不少乘客感到不滿。

Commuters wait for light rail services standing on a platform

Uber 指是次事故，並未收到新州當局通知，因此才出現車資激增情況。 Source: AAP / Dan Himbrechts

要點：
  • 人工智能專家指，Uber 的計費方式本來可以容易地防止車資突然大幅上漲；
  • 他們指，明顯地 Uber 的計費方式是為了提高公司利潤；
  • Uber 表示，在他們意識到事件後已立即平抑漲價。
人工智能專家抨擊了 Uber 的計費方式。

周三（3月8日）雪梨火車突然全線停運，使不少乘客因而轉向使用其他交通工具，由於共享汽車 Uber 需求突然激增，連帶使 Uber 採取峰時計費方法，使 Uber 向乘客收取了高額車資。專家稱其實這樣的問題透過「簡單的代碼調整」便可解決。

兩名澳洲人工智能領域的知名專家表示，很明顯，Uber 的算法將公司利潤置於客戶滿意度之上。相反，他們本應能夠在價格大幅上漲的情況下作出快速干預。

由於周三的事故，使從雪梨市中心到機場要價90元，從北雪梨到南區Sutherland去到280元。從市區到西南區Mount Annan平時只需40元，卻暴漲至500元。
峰時定價是一種動態定價方法，能夠就需求增加和有限供應的作出回應，價格會因為高需求被暫時提高。

共享汽車公司以及酒店和航空公司通常都會採取這種做法。根據《澳洲消費者法》，只要企業明確消費者將支付的價格，並能給出漲價理由，這種做法就是合法。
在 Uber 網站上，聲稱這種做法激勵更多司機在需求高的時候工作，這相反的情況下，將可降低價格並確保可靠性。

周四 Uber 就車資激增的情況發表聲明，並作出道歉，在聲明中指新州交通部沒有通知火車停運，並表示 Uber在知道情況後立即降低了激增的價格，並承諾向被多收錢的客戶退款。

該聲明說：「以往當雪梨範圍內出現交通問題時，新州交通部會通知我們，但這次，在新州火車網絡全面停運後我們才得知。」

「當我們的團隊意識到火車中斷後，我們立即降價並限定上漲的上限，以激勵幫助雪梨人回家，同時讓受困的人更能負擔得起車費。」

Uber 補充，它已採取措施，阻止峰值算法達到一定水平。它還聲稱會讓乘客知道價格激增的情況，這樣他們就可以選擇取消。

但人工智能專家說，雖然很容易把價格暴漲事件歸咎於車資計算法，但其實透過同樣的人工智能算法亦可以從一開始防止這種情況發生。
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價格飆升還是價格欺詐？

很難定義甚府時候價格飆升會變成價格欺詐，特別是當人工智能算法沒有開放源代碼時。

雪梨科技大學（UTS）數據科學研究所副主任貝里（Adam Berry）向 SBS 新聞表示：「目前還不清楚這個價格是否真的是為了激勵司機來提供服務，還是在哄抬價格。我們不知道。顯然，如果是價格欺詐，那就有問題了。」

他說，Uber 很容易就可以看到價格迅速上漲達到一定金額。而一個簡單的算法可以設定一個價格上限，或者提醒團隊進行干預。

「Uber 有預測模型，可以了解不同地區一天中不同時段的典型行為。當然，它將有能力讓這些算法標記非典型行為。」

「這是一行軟件代碼，告訴你價格比平時高10倍，然後發送警報。一行代碼就能永遠解決這個問題。但顯然，Uber 沒有選擇這樣做。」

「有些企業故意把人工智能說成是一種神秘、另類的東西，而事實上，它是很直接的。」
A smartphone screen showing transport options on the Uber app.
雪梨火車網絡停導致通勤者爭先恐後地乘坐 Uber，導致車資大幅飛漲。 Source: AAP / Joel Carrett
托倫斯大學（Torrens University）人工智能研究和優化中心的教授米爾賈利利（Seyedali Mirjalili）表示，很明顯，Uber 的計法是為了提高公司利潤，但它們也可以被調整為 Uber 考慮的其他事情，如客戶滿意度。

他向 SBS 新聞表示：「遺憾的是，人工智能沒有考慮到人類的經驗或情感。但公司絕對可以圍繞客戶滿意度和公平性構建計法，他們可以利用人力監督來確保他們的定價行為是公平和道德的。」

「我們需要使用人與人之間的互動和人的判斷，而不是僅僅根據數據來做決定。」

呼籲：將計法開放

貝里和米爾賈利利同意，更廣泛的問題是在涉及到計法時缺乏透明度；我們根本不知道公司的代碼和優先級是如何設置的。

貝里指：「企業非常不願意透露任何有關這些算法是如何工作的信息，所以任何人，如政策制定者、服務使用者或監管者都很難評論他們所做的事情是否符合道德，因為我們就是不知道。」

他補充說，在理想情況下，公司計法的創建應該將社區或客戶諮詢納入。

「當然，有一種趨勢是這些算法創建得非常快，背後往往有一種利潤心態。如果你發展速度很快，通常不會有六個月的社區諮詢。因為那時你會發現 45 間企業還沒有做這些諮詢就發佈了他們的技術。」

米爾賈利利表示，他希望有一天會有建議讓企業將他們的計法公開。

他說：「這使我們能夠了解到公司何時將利潤置於服務質量之上。」
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Published 10 March 2023 at 4:44pm
By Caroline Riches
Source: SBS
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