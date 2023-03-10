澳洲是「挪亞方舟」？末日災難地上最安全之處名單公開

近日有研究指，如果地球發生核災難及超級火山等「突然減少陽光的全球災難」，最有可能倖存下來的島嶼避難所為澳洲和新西蘭。





這份研究刊登於由風險分析協會出版《風險分析》 雜誌（ Risk Analysis Journal）發現，南半球的一些島國很可能會在核冬天等嚴重的太陽減少災難中倖存，並有能力幫助重建災後崩潰的人類文明。 這些島嶼必須能夠抵禦突然陽光減少情況 (Abrupt Sunlight Reduction Scenarios)，並且可重建農業系統。





研究指，這些幸運的國家排首位是澳洲，其次是鄰國新西蘭，兩國最有能力度過核戰爭，並能幫助重建人類文明。



近日有研究指，如果地球發生核災難及超級火山等災難，最有可能倖存下來的島嶼為澳洲和新西蘭。 Credit: FotografiaBasica/Getty Images

研究指，如果發生核災難﹑超級火山及小行星撞擊等災難，澳洲，新西蘭，瓦努阿圖、冰島和所羅門群島島國最有能力倖存，並能重建人類文明。 《風險分析》 雜誌（ Risk Analysis Journal）

研究同時指，瓦努阿圖、冰島和所羅門群島亦有可能在核戰爭、超級火山及小行星撞擊等災難倖存下來，這些島國最有能力為國內人口生產足夠糧食，延續人類文明。





負責研究的人員比較了 38 個島國，13 個因素，人員認為這些因素可以預測世界末日後，人類生存條件及狀態，包括糧食生產、自給自足的能源、製造業和災難對氣候的影響。





澳洲和新西蘭都是強大的農業生產國，並且遠離北半球可能發生核輻射的地點，其中澳洲的整體條件表現最好，因此位居榜首。





研究總結列出，在模擬核災難的情況下，澳洲的糧食生產過剩是最多的。而且澳洲糧食供應緩衝力巨大，更有能力供應多數千萬額外人口食用。





加上澳洲擁有相對良好的基礎設施、巨大的能源盈餘、高額健康保障和國防預算都是令這個島國成為榜首的因素。



模擬核爆實驗圖片。 Source: AAP 然而，研究同時指出，澳洲亦面對一個主要不利因素，就是與英國和美國相對密切的軍事關係， AUKUS 合作聯盟的核潛艇計劃 ，有可能使澳洲成為核戰爭的目標。





與所有島國一樣，澳洲亦難以隔絕國際貿易，重要因素可能包括進口化肥等，以及如果化石燃料變得稀缺，則難以獲取抽取的地下水。鄰近國家印尼則是潛在的主要食品和燃料的貿易夥伴。





澳洲亦可能成為難民或入侵者的目標，需要為此做好計劃。政府也越來越關注其他應急計劃以及眼前危機，例如乾旱、洪水和林火等。





其次，新西蘭亦以「無核」國家顯出優勢。而且新西蘭地理位置可以緩衝極端溫度驟降，面對全球氣溫突然下降的情況影響更低。新西蘭同樣擁有豐富的食物資源，學者指，即使在最壞的情況下，在漫長的核冬天期間農作物減產六成，新西蘭人仍有足夠的食物生存。





在模擬核冬天災難的情況下，中國、俄羅斯和美國的糧食產量可能下降高達 97%，並將可能被迫依賴新的糧食生產技術。



研究人員指，核災難的可能性似乎是火山災難的幾倍，而且兩者都比小行星或彗星撞擊的可能性大得多。 Credit: Various 研究人員指，在和平時期，人為失誤事故或機件故障確實有可能導致意外發生的核戰爭。在危機時期，如古巴導彈危機或不可預測的國際衝突亦進一步增加風險。





主要氣候影響的災難性火山噴發可能大約每 17,000 年發生一次；而相當於 1815 年印尼坦博拉火山噴發事件，估計復發率為 625 年。



