男子襲擊法輪功學員認罪罰款三千 遇襲者:「中共洗腦受害者」

案發在 2022 年 10 月 4 日約下午 4 時 10 分，地點位於舉行花卉節的聯邦公園 (Commonwealth Park) 附近的一個停車場。





根據控辯雙方認同的案情陳述，事發當時被告 Kang Zhao 以及另外一名男子涉嫌利用噴漆毀壞遇襲者 Nancy Dong 的汽車上放置的「反中國共產黨」標語。





當 Dong 女士利用手機拍攝兩名男子的行為並嘗試拉走 Zhao 先生時，對方奪去其手提電話並離開現場。





Dong 女士遂步向 Zhao 先生的妻子，搶奪其外套及手袋。Zhao 先生則抓緊對方的手，促她放開其妻子。爭持下，三人倒地，而 Dong 女士的手機亦在期間損毀。



事件在一名在場證人喝停下才告結束。而 Dong 女士其後向警方報案後，Zhao 先生在 12 月 5 日試圖由雪梨機場啟程返回中國期間被警方拘捕。





他在星期四 (2023 年 3 月 9 日) 於澳洲首都領地出庭應訊，承認普通襲擊、毀壞財產及未經同意塗污私人財產的控罪。





Zhao 先生的代表律師馬赫 (James Maher) 在庭上指，被告將有關的「反共」標語視為對他祖國的侮辱，又指他是「出於民族自豪感」而作出有關行為，但如今對自己的作為感到羞愧及後悔。





他表示，被告在約 10 年前抵達澳洲並修讀商務，其經營的生意因新冠病毒疫情的影響而被逼關閉。





馬赫指，Zhao 先生因今次的事件要與身在中國的妻兒分隔三個月，並被拘留 15 日，期間睡在一張「充滿尿味」的濕床褥上。





又指，被告在案發當日的行為「偏離性格」，重犯的機會不大。



遇襲者 Nancy Dong 是一名法輪功學員。她在庭上讀出受害人影響陳述 (Victim Impact Statement) 時透露，自己在中國因修煉法輪功而遭遇「殘酷的逼害」。





她說：「我曾經多次被捕，其中最後一次有十多名警員在半夜破門入屋、沒收我的個人物品並帶走我和我的丈夫。」





「我其後非法地被送到強迫勞動營一年，丈夫則是一年半。我們被逼每日工作 12 至 14 小時...... 生活及工作環境極度苛刻。」





她指，兩人其後前往澳洲，並認為自己有責任向澳洲公眾「揭露中共的暴行」。





她說：「花卉節期間，我們在車頂上放置『中共不等於中國』及『終結邪惡的中共』的標語。」





「但從未想到，我會因此遭遇這樣暴力的對待。」





她續指，自己心中對 Zhao 先生「沒有怨恨」，又形容對方是「中共洗腦教育」的受害者。





她說：「你對我身心都造成傷害...... 但如果你知道自己的不當並向我誠心道歉，我會原諒你。」





Dong 補充，事件對她造成的影響「仍然持續」。





她說：「我很容易受驚，並出現失眠的情況。我以前從未有這些問題。」



裁判官斯圖爾特 (James Stewart) 表示，鑑於 Zhao 計劃返回中國，故判處其守行為「毫無作用」。





Zhao 先生最終獲判所有控罪罪名成立，罰款 3,000 元，須於 28 日內繳付。





據報，他在審訊結束後，在法院外向 Dong 女士道歉，說：「我傷害了你，當時我有點衝動。」





Nancy 回應指，希望他以後不要這麼衝動，並轉告身邊朋友，不要相信中共誘惑和鼓動。





她又向對方展示自己腳上仍未痊癒的傷勢。





Zhao 先生其後透過律師發表的聲明指，「對自己的衝動行為感到懊悔」。他說：「法官大人認為我是出於保護妻子及其財產而觸犯普通襲擊，我對此表示感激。」





「這是一此重要的教訓，是我非常重視的。」



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