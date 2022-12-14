【駐英領館襲擊案】中方調走六名駐英京官 英國外相：「想逃避警方問話」

英國外相祁湛明在當地時間昨日（星期三）於推特發表聲明短片指：





「英國的警方正打算就一名男子報稱在領事館外抗議時、遭到拳打腳踢一事，向六名中國官員問話。」



正當警方打算進行詢問之際，就收到中國決定將六名官員撤走的消息。 英國外相祁湛明





祁湛明又話，警方之前已要求中國暫停行駛呢六名官員的外交豁免權，以便當局可以向對方要求問話，英國方面亦已通知中國大使館，並給予對方一個星期的時間採取行動。





「但中國政府的回應則是將有關官員從英國撤走，包括總領事本人。」



我對有關人等不接受問話、及不面對公義的情況，感到失望。 英國外相祁湛明

不過，祁湛明又指，相信應該要對襲擊案負責的有關人等可能好快就不再擔任派駐英國的領事館工作人員，「這是正確的做法。」





中國駐英大使館則反駁祁湛明的言論，發言人強調，鄭曦原總領事是在「中國領事官員的正常輪換」安排下返回中國，反指調走六人是因為英國方面未能保護領事館的工作人員。





「該次示威是「暴力、具破壞性、挑釁」的行動，英國當局未能履行保護領事館及其工作人員的義務，反而支持發起暴力騷亂的人，這一點中國完全不能接受。」









襲擊案在10月16日發生，當時正值中共在北京舉行人大會議期間，宣布習近平將會過度至第三個領導任期，令他成為中共史上執政最長時間的領導人。





事件中的受害人、香港示威者Bob Chan報稱，在事發時，他正在中國駐英國曼徹斯特總領事館外，舉行反習近平的示威，而期間他一度被拖入領館範圍，並遭到數名男子毆打。





有人將有關短片放上網及被廣泛報導後，事件受到國際關注。





鄭曦原強調，自己並無襲擊任何人，但有事發片段就顯示，他曾有拉扯Bob Chan的頭髮。鄭曦原解釋，那是因為Bob Chan侮辱他的國家同他的領導人，鄭曦原認為有責任要處理。





英國大曼徹斯特警方上月底就指，他們認為在事件中，有人涉嫌干犯襲擊罪和違反公共秩序罪。警方亦一直翻查了相關片段，及向一些在場人士問話。



