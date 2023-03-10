指日可待？國會委員會建議全國試行「四天工作周」

要點： 參議院一個委員會建議推行多項改革，旨在令澳洲人能更好地平衡工作及生活。

委員會建議，推行一項得到聯邦政府支持的「四天工作周」全國試驗計劃。

其他建議包括將有薪育兒假增加至 52 個星期，以及僱員應有權得到更穩定、可預測的工作編更。

建議中的試驗計劃將涵蓋各個行業，並在與本地大學合作的形式下進行。





參議院工作及照顧特別委員會主席、綠黨參議員波科克 (Barbara Pocock) 表示，在為身兼照顧家庭職責的僱員提供支援方面，澳洲落後於其他國家。





她說：「我們已落後太多。我們正為勞工短缺、工人壓力太大、性別不平等付出代價。」





她表示，為僱員提供更大靈活性，實際上可以提高生產力。



僱主如何推行試驗計劃？

非牟利組織 Momentum Mental Health 一直都以「100:80:100」的模式並取得積極成果，更計劃在六個月試驗計劃結束後繼續推行。



組織的行政總監貝利 (Deborah Bailey) 表示，縮短工作周不但能提高僱員的生產力，亦提高了他們的健康福祉。





她表示，身兼照顧家人責任的員工能夠前往就診或陪伴孩子或年長父母，而毋須在工作前後匆忙逼出時間。





貝利說：「我們發現，我們 (試驗計劃) 令人更有能力承擔照顧家庭的職責，而且他們的工作效率亦有所提高。」





她指，透過更好地安排標準工作日的時間，例如減少及縮短開會時間，生產力是可以得到提高的。



還有甚麼其他建議？

「四天工作周」的試驗計劃只是其中一個旨在協助僱員更好地平衡工作及照顧家人責任的其中一個建議。





該個參議院委員會亦建議公平工作署 (Fair Work Commission) 檢討「38 小時工作周」的制度，包括是否需要增加超時工作的補償金額，以及在辦公時間以外設置「斷絕通訊的權利」(right to disconnect)。





根據有關建議，除非屬於緊急情況，否則僱主在辦公時間以外聯絡僱員將受到限制。





委員會發表的報告中，亦包括研究方法將 聯邦政府資助的有薪育兒假 增加至 52 星期。



收聽節目 四天工作週：減少工時就解決所有問題？ SBS Chinese 07/11/2019 04:47 Play

目前，主要照顧者可享 18 個星期的假期，但政府去年承諾 在 2026 年將時間增加至 26 個星期 。





委員會亦呼籲提高托兒、殘障及老年護理員工的薪酬，以及為僱員提供更穩定、可預測的工作編更。





波科克說：「工作生活平衡對於太多人來說，都是一個遙不可及的夢想。尤其是那些生活在最後一刻才獲告知編更改變惡夢的人，這令他們無法照顧親人或孩子。」



建議會否被採納？

雖然有參與該委員會的工黨參議員表示「原則上」支持有關建議，他們強對有關建議並非現屆政府目前的政策。





兩大主要政黨亦警告，採納全部建議將所費不菲。





工黨參議員奧尼爾 (Deborah O'Neill)、斯圖爾特 (Jana Stewart) 及懷特 (Linda White) 均指：「在向國會及聯邦政府遞交這份報告予以考慮之時，我們承認目前 (政府) 財政緊絀。」





「目前政府的角色，就是在更廣泛的預算及立法限制的背景下，考慮這份報告及其建議。」





