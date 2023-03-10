海洋微塑料多至前所未見 海有170萬億塊

海洋塑料污染問題在全球一直存在，問題包括動物可能會被較大的塑料碎片，如漁網纏住，或微塑料進入食物鏈，最終被人類攝入。





一項在周三發表的研究發現，現在世界海洋表面估計有170萬億塊塑料，主要是微塑料，其中大部分是自2005年以來被丟棄。





該項研究發表在可公開閱覽的期刊PLOS One上，研究指「在過去15 年中，世界海洋中的塑料污染已高至前所未有的水平」。





這一數量高於之前的估計，研究發現，如果不加以控制，塑料進入海洋的速度在未來幾十年可能會加快幾倍。





研究人員從全球11,000多個地點採集塑料樣本，重點在1979年至 2019年之間的40年期間。



他們直到1990年才發現一個上升趨勢，在1990年到2005年之間趨勢出現波動，塑料樣本其後急增。





撰寫人 Lisa Erdle向法新社（AFP）表示，他們自2005年以來，看到塑料真的在快速增長，因產量迅速增加，但控制塑料釋放到海洋的政策數量卻有限。





海洋中塑料污染的來源很多。



漁具包括漁網和浮標之類，經常會在海中央，原因是被意外掉落，或有人故意遺棄，而衣物、汽車輪胎和一次性塑料等物品，常在靠近海岸的地方造成污染。





這些物品最終會分解成微塑料，Lisa Erdle形容這些微塑料看起來就像「海洋表面的五彩紙屑」。



以塑料垃圾造成的藝術品。 Source: Getty / Mohammad Shajahan

有毒產品的氾濫

根據《經濟學人》 （Economist Impact）和日本財團（Nippon Foundation）聯合製作的報告，按照目前的趨勢，到2050年，G20 國家的塑料使用量將比 2019年增加近一倍，達到每年4.51億噸。





在1950 年，全球僅生產200萬噸塑料。





即使在擁有先進廢物管理系統的國家，回收對解決污染問題亦幫助不大，因為只有一小部分塑料得到了適當的回收，而大部份最終被送往堆填區。





如果垃圾堆填區管理不當，塑料垃圾會滲入環境，最終進入海洋。





Lisa Erdle指，他們確實看到缺乏回收，令大量有毒產品和包裝氾濫。





在1990年至2005年的部份時間點，塑料垃圾的排放量有所下降，部分原因是有些有效控制污染的政策出台。



這包括1988年的 「國際船舶污染預防公約(MARPOL)」，這是154 個國家之間的一項具有法律約束力的協議，目的終止海軍、漁船和航運船隊排放塑料。





但隨著今天生產的塑料越來越多，研究的作者表示，需要一項新的、範圍廣泛的條約，不只要減少塑料的生產和使用，還要更好地管理塑料的處理。





研究指，塑料的環境回收價值有限，因此解決策略，必須是從限制塑料污染排放的系統開始。



去年，有175個國家同意根據一項具有法律約束力的聯合國協議，去終止塑料污染，該協議最快可能在明年完成。





在多個協調行動的重點行動中，包括全球禁止使用一次性塑料、「污染者自費」計劃以及對新塑料生產徵稅。





研究指，今天在海洋中檢測到的塑料污染總重量估計為230萬噸。





研究評估了北大西洋、南大西洋、北太平洋、南太平洋、印度洋和地中海的樣本。







