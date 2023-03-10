澳洲減排保障機制 是否真能阻止災難性氣候變化？

要點： 澳洲政府提議的保障機制中，將為 215 間最大排放的企業排放設定上限；

政府需要得到綠黨和另外兩名中間派議員支持，才能通過有關機制。

參議員波科克（David Pocock）表示該計劃需要進一步修改，此提議引起了人們的關注。

當工黨在去年贏得大選時，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）曾宣佈「氣候戰爭」將會結束。





2023年，政府即將開始討論擬議的關於碳排放的保障機制（safeguard mechanism），本周眾議院將對該法案進行辯論。





該機制的支持者表示，它在幫助澳洲實現氣候目標方面發揮關鍵作用，但批評者卻指，該提案走得還不夠遠，並且對其如何實施表示擔憂。





然而，到底這一保障機制實際是甚麼？是否真的能減少排放？又為何惹來爭議？



保障機制是甚麼？將如何運作？

保障機制是由前總理艾保德（Tony Abbott）領導的聯盟黨提出的，旨在減少主要排放企業造成的污染，要求它們將淨排放量保持在所制定的限制（被稱為基線）之內。





該保障機制於 2016 年生效，當局在 2019 年進行了修訂，但從未強制執行。





在 2022 年聯邦大選前，艾巴尼斯承諾將更新並採用保障機制。



根據艾巴尼斯政府對該機制的提議，碳排放最多的 215 間企業的排放量被設定上限，並被要求在 2030 年前每年減少4.9%。





違反限制的企業則須購買碳抵消信用額度或從其它企業那裡購買排放量額度。





要想該機制在上議院獲得通過，工黨政府將需要得到綠黨和兩名中立議員的支持。





周二（3月7日），綠黨與聯盟黨合作，通過了一項動議，迫使工黨公佈保障機制下的排放預測。





公佈的截止時間為周四（3月9日）下午四點，但工黨拒絕公佈模型，聯邦氣候變化和能源部長鮑文（Chris Bowen）在給參議院的信中指，披露模型「不符合公眾利益」。





據報道，反對黨現在可以阻止該法案的辯論。





鮑文表示，保障機制對於實現立法規定的到 2030 年底減排 43% 的氣候目標至關重要。





他在周一在議會上表示：「我們的改革將在 2030 年前減少 2.05 億噸的排放量，這對實現這些目標非常重要。」



保障機制是否真的能防止氣候變化？

周一（3月7日）參議院發佈了關於該計劃的調查報告。該報告建議應該通過該法案，但綠黨表示這將導致污染上升。





RepuTex公司為氣候委員會（Climate Council）和澳洲環保基金會（Australian Conservation Foundation）做的建模也表明，排放預算可能會有嚴重超出的風險。



氣候變化部長鮑文表示，保障機制對於實現氣候目標至關重要。 Source: AAP / Lukas Coch 根據該模型，新的煤炭和天然氣項目的排放量會占到該機制目標減排量的 25％左右。





該模型還發現，4.9% 的減排目標可能是不夠，並表示到本世紀末，可能需要減少 8.9% 的排放量，才能保持在排放預算之內。





墨爾本大學地理、地球和大氣科學學院的研究員杜利（Kate Dooley）表示，保障機制背後的概念在理論上可以幫助減少排放。





杜利指：「這個概念是，你為某個領域的排放設定上限，然後這個上限——在政府的提案中被稱為基線——每年根據我們需要達到的減排目標減少。」





「但是（政府）提出的改革並沒有提出一個能夠真正減少排放的政策機制，這裡面實際上沒有任何東西會以它的方式減少排放。」



對保障機制有哪些批評？

塔斯曼尼亞大學兼職副教授克勞利（Kate Crowley）向 SBS 新聞表示，該擬議機制的批評者認為目標需要更進一步。





她說：「左翼反對者，如綠黨、青綠色人士和獨立人士認為該機制不夠快，不夠廣泛，他們認為它有漏洞......認為它的目標未夠宏大」。





杜利博士強調：「我認為，隨著談判進程的進行，這個機制可以改進......希望這也是我們在議會中會看到的情況。」





她指，提案中（碳）抵消的無限制使用，以及潛在的新天然氣和煤炭項目是目前計劃中存在的問題。





「保障機制允許無限制地使用（碳）抵消......大多數抵消已被證明沒有減少排放量。」





「另一個問題是它沒有以任何方式阻止新的能源密集型項目在澳洲進行.....政府目前有 100 個潛在的新的天然氣和煤炭項目計劃。」





她說，為了實現國際氣候目標，「新天然氣和煤炭項目完全沒有空間 」。





「它不夠有效，而且它允許存在漏洞，這意味著設有排放上限的企業可以擺脫減排的制約。」



綠黨領袖班特對新目標和天然氣項目的計劃作出批評。 Source: AAP 綠黨領袖班特（Adam Bandt ）對新的煤炭和天然氣項目計劃作出批評，並表示如果這些計劃被叫停，該黨將支持保障機制。





班特表示，建設煤炭和天然氣工廠將導致氣候目標無法實現。





他在坎培拉向記者表示：「（如果）他們想讓參議院通過立法，那政府需要做一些改變。」





「政府似乎並沒有公開放棄，他們仍然公開倡導更多的煤炭和天然氣項目，但這個立場最終站不住腳。」



艾巴尼斯已排除禁止新的煤炭和天然氣項目的可能性，並表示在向主要由可再生資源驅動的能源網過渡期間，仍然需要這些項目。





在保障機制方面，外界也有就政府在「漂綠」的行為作出指責。漂綠是描述對環境的積極影響作出虛假或誤導性聲明這一行為。





杜利博士認為這些指責是合理的。





她直言提出一項允許無限制抵消的政策是在「漂綠」





