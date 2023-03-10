【兩國交好】艾巴尼斯宣佈印澳「頂級安全夥伴」關係

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在印度第三天的焦點，將是與印度總理莫迪的雙邊貿易談判，同時尋求在亞洲國家減排(deconbonisation）過程中發掘合作和商機。





兩人於周五（3月10日）在新德里舉行年度澳印兩國峰會重點討論貿易談判國防和科技問題，可再生能源亦一同納入議程。





兩人在周四（3月9日）於印度西部阿美達巴德（Ahmedabad）出席印澳 Border-Gavaskar女板球測試賽的第四場比賽。雙方繞場一周，接受萬人歡迎，為會談營造良好氣氛。



艾巴尼斯在孟買視察印度第一艘國產航母維克蘭特號（INS Vikrant）時表示，印度是澳洲的「頂級安全夥伴」。





他又與印度海軍人員會面，並登上一架輕型戰鬥機的駕駛艙。





艾巴尼斯亦在此次訪問中，確定澳洲將於本年稍後首度主辦馬拉巴爾海軍演習（Exercise Malabar）。



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同時，艾巴尼斯亦致力尋求確保澳洲在未來幾年印度削減碳排放的計劃中，扮演更重要的角色。







印度此前訂定進取的減排目標，爭取於 2030 年前將可再生能源的應用提升到 50%，和電動汽車使用率達到 30%。





貿易部長費雷爾（Don Farrell）率領商業代表團一同出訪。他表示，澳洲可以幫助印度走向節能環保。





費雷爾指：「我們談及供應澳洲的傳統化石燃料，但同時，印度也非常致力於推動脫碳。」





「我們很有信心，澳洲能在印度致力削減碳排放的計劃中，扮演更重要的角色。」





「印方對我們的珍貴的礦產資源非常感興趣，但他們同時也關注氫氣的供應。因為隨著社會日益走向脫碳經濟，氫氣在未來必將取代天然氣的地位。」





費雷爾又指，兩國之間的自由貿易協定已經取得成果，目前已有價值超過 25 億元的澳洲農產品運往印度市場。



此外，預計兩國也將簽署一項協議，以促進印澳電影業的合作。









艾巴尼斯說：「電影是心靈的瑰寶，通過電影故事，可以反映並感受我們是身份、以及我們的文化根源。」







「我期待在銀幕上看到更多印澳合拍的影片，展示我們最優秀的文化、風景和民眾。」







艾巴尼斯還將向印度理工學院（The Indian Institute of Technology）介紹加強高等教育合作的機會，並與學生舉行問答環節。





該學院正與幾間澳洲大學建立了合作夥伴關係。





