【收費貴服務差】消費者公署促航空公司降低國內機票價格

競爭及消費者公署（ACCC）最新的指，航空公司的國內機票價格，在2022年12月各州地相繼開關後達到15年來的高峰，到今年1月雖然已下降三份之一，但仍比新冠疫情前貴很多。
目前所有類型的國內機票，平均比2019年時高29%，而根據通脹加權後，也有13%的差距。不過，儘管價格高企，乘客仍願意為了出行而慷慨解囊，令。
為應對需求，航空公司也增加了載客量，1月達到590萬個座位，是六個月以來最多。澳洲航空（Qantas）該月的載客量達到疫情前的102%，維珍航空（Virgin）達到96%，捷星（Jetstar）為84%。
公署專員布雷基（Anna Brakey）表示，載客量增加某程度上降低了機票價格，但主要還是1月的出行需求比12月的聖誕假期低，令價格稍降。報告提到新成立廉航Bonza，相信其可提供更多選擇和市場競爭。
燃油成本方面，報告指價格在2022年6月逐漸下降，到20232年2月為166元，比頂峰時低三成半，但仍高於2019年水平。布雷基相信這應該令機票價格降低。
此外，競爭及消費者公署的報告還提到，航空公司有需要提高服務質素。數據顯示，捷星取消或延誤航班的次數大幅高於長期平均水平；維珍在航班延誤方面也情況嚴重。
不過，澳洲航空是接獲最多投訴的航企。它在2021-22年收到1,740宗投訴，比前一年多68%，比排第二位的多三份之一。
投訴主要是關於疫情期間被迫退票乘客，不獲退款卻的問題，以及航班延誤和取消的情況。
捷星接獲的投訴則下降33%至544宗，維珍減少27%至359宗。
報告指，澳航作為澳洲最大航空公司，也常常額外收費，乘客自然希望有更佳服務。「澳航需要採取更多措施，充份投資其系統、程序及員工，以迅速改善其客戶服務和投訴處理。」
而澳航發言人回應，該公司自報告引述的時段開始已改善服務，又感謝顧客支持。
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