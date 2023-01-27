【平機票！】新廉航啟航 首批機票開售低至49元

重點： Bonza 將飛往昆州、新州和維州的多個目的地

Bonza在陽光海岸和墨爾本設有基地

飛往Port Macquarie和Rockhampton票價 49 元起，飛往凱恩斯航班 79 元起

Bonza航空公司的首航目的地 Prosperine 將於下周二啟航。





在 1 月 12 日下午 2 時前，Bonza 獲得了民航安全局 (CASA) 頒發的航空運營證書。





飛往 Coffs Harbour、 Port Macquarie 和Rockhampton的航班起價為 49 元，飛往凱恩斯和Mildura的航班起價為 79 元。





該航空公司在一份聲明中表示， Bonza 在墨爾本機場的第二個客運大樓起飛的航班將會在幾周內開始銷售。





該航空公司總共將飛往 17 個目的地，其中 13 個目的地位於陽光海岸。





其中包括凱恩斯、Townsville,、the Whitsunday Coast,、Mackay、 Rockhampton, Gladstone、 Bundaberg和 Toowoomba。





州際目的地包括Coffs Harbour、 Port Macquarie、Tamworth、Newcastle,、Albury、Mildura、Avalon和墨爾本。









在下周首航後，Bonza 的定期航班將於 2 月 14 日開始飛往Mackay。





飛往Avalon的航班將於 2 月 21 日開始。





飛往Newcastle的航班要到 3 月 28 日才會開始。





Port Macquarie、Mildura、Coffs Harbour 和Albury的航線將於 4 月開始運營。





首席商務官波維（ Carly Povey ）表示，低價將是該航空公司的永久特徵。





「我們致力於低成本票價，這反過來會刺激澳洲國內旅遊業的新市場。」





該航空公司在 2021 年底首次宣佈其計劃時，曾希望從 2022 年年中開始運營航班，但被迫等待民航安全局的一系列批准。





現時民眾可預訂至 10 月下旬的航班。





航班只能通過 Bonza 的電話應用程序或註冊的旅行社購買。





