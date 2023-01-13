新廉航Bonza獲批准航證 料飛全澳17航點

民航安全局行政總裁史賓絲（Pip Spence）周四（1 月 12 日）透露，新廉航 Bonza 已通過當局的嚴格評估和驗證程序，以確保其能夠安全運營。





史賓絲在新聞稿中指：「這是重要的民航里程碑，局方祝賀 Bonza 獲得航空運營商執照。」





「Bonza 的團隊和民航安全局通力合作，完成申請程序，以確保航空公司的運營水平符合澳洲的最高航空安全標準。」



這家由美國投資公司 777 Partners 注資的廉航，預計將營運航班覆蓋全澳 17 個目的地；其中 93% 的航線目前未有任何其他航空公司提供服務。





《澳大利亞人報》報道，17 個目的地包括 Tamworth、凱恩斯、紐卡素、Port Macquarie、Toowoomba 及墨爾本 Avalon。短途航班基本票價為 $50 起。





Bonza 行政總裁佐敦（Tim Jordan）形容，此次通航是「澳洲航空業的歷史性時刻」。





他在新聞稿中指：「公司對即將能服務澳洲民眾興奮不已，這也是最好的時機加入市場。」





「澳洲的國內旅行有著強大需求，澳洲大眾理應能隨時隨地想飛就飛；飛行不應是只有少數人才能享受的奢侈體驗。」





聯邦運輸部長金卡芙蓮（Catherine King）表示，Bonza 的加入將促進行業的競爭，帶來票價的減價空間。





她在周四的一份聲明指：「隨著行業持續從新冠 大流行中復甦，這對 Bonza 和澳洲航空業都是是極受歡迎的新一頁。」





Bonza 最先於 2021 年 10 月宣布在澳洲的營運計劃，當時的目標是在 2022 年中前啟航。





民航安全局其後對其申請進行評估，令首航日期被延後，相方經多重磋商，直到周四終獲准航。



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