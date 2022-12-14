說好的起飛？廉航啟航期未有定數

Bonza 承諾將會為澳洲人提供最便宜的航班，然而Bonza 起飛的具體日子仍是遙遙無期，未有定數。





這間初創的廉價航空公司在2021年10月公布其鴻圖大計，營運航線逾25條。





但已到2022年底，距離原定營運時間近半年後，該航空公司仍未通過民航安全局 (CASA) 的監管批准，以獲得其航空運營商證書。





Bonza 主席佐敦（Tim Jordan）表示，他不確定航班何時開始，但有信心航班開始營運時會有需求。





佐敦表示： 「這是澳洲 15 年來第一家新的高運力航空公司，顯然與簽署相關的過程非常認真。」





他指，一旦我們認為準備就緒，將會聯繫監管機構並獲得他們的批評。





Bonza 將在昆州、新州和維州的 17 個地點提供 27條航線。





該公司的第三架波音 737 MAX 8 飛機在周二(12月13日)早上降落在陽光海岸的基地。





佐敦表示，該航空公司將在其運營的第一年購買多達八架飛機。





他指Bonza的重要不同是在他們最初的 27條航線中，有25條不是由其他營運商運營的。





他們預計 [乘客] 的飛行成本大約不會超過每小時 50 元。





民航安全局發言人表示：「一旦收到並評估了所有文件並完成了驗證飛行，將能夠做出最終決定。 」





中央昆士蘭大學航空系主任德魯裡（Doug Drury）表示，Bonza 的低票價模式可能會降低其競爭對手的機票成本，至少在短期內如此。





但考慮到飛機的尺寸和當前的燃料成本，他表示「將其轉化為盈利業務將是一個相當大的挑戰」。





德魯裡指：「要吸引並留住顧客，Bonza 前面還有很多工作要做。」





「但他們正在追逐一個利基市場，如果他們做得好，它將迫使 Rex、Virgin 和 Qantas 做出改變。」

