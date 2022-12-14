【冰毒茶包】澳洲十年間檢獲近十噸「觀音王」毒品

，自 2012 年起，犯罪集團一直利用茶葉包裝販運冰毒的主要原材料甲基安非他命（methamphetamine）。據稱，茶葉包裝可用作識別甲基安非他命的來源及純度。
2012 年至今，聯邦警察已搜獲 35 批隱藏在茶葉包裝內的甲基安非他命，合共重量接近 10 公噸。而自 2019 年起，透過茶葉販運甲基安非他命的情況亦呈上升的趨勢，其中 2020 年破獲 2.8 公噸，是歷年最高。
單計 2022 年至今，聯邦警察亦截獲超過 2.1 公噸「冰毒茶包」並阻止其流入市面，估計該批甲基安非他命市值超過 10 億澳元。
今年 4 月，一名墨爾本女子試圖由馬來西亞進口 400 公斤用茶葉包裝隱藏的甲基安非他命到澳洲，估計市值至少達 3.6 億元。
AFP seizes 9.9 tonnes of ‘tea packet’ methamphetamine since 2012 Source: Supplied / Australian Federal Police
該名女子及另外一名男子亦被控涉嫌進口 56 公斤的甲基安非他命及 13 公斤的海洛英。有關毒品被隱藏在「觀音王」茶葉包裝之內。
2019 年，兩男一女被控涉嫌進口 1.596 公噸甲基安非他命及 37 公斤海洛英，同樣以「觀音王」茶葉包裝隱藏，估計市值分別為 11.97 億元及 1,850 萬元。
該批毒品源於泰國曼谷，被藏於一批音響喇叭中，在進口澳洲時於墨爾本貨運檢查站被澳洲邊防局人員發現，
2020 年 9 月，三名犯罪組織成員經馬來西亞販運 180 公斤甲基安非他命進入雪梨，同樣是使用真空茶葉包裝運送。三人在 2022 年 10 月被判囚 7 至 10 年不等。
AFP seizes 9.9 tonnes of ‘tea packet’ methamphetamine since 2012 Source: Supplied / Australian Federal Police
以下為過去各年搜獲「冰毒茶包」的次數及總重量：
- 2012：1 次、298.8 公斤
- 2013：3 次、95 公斤
- 2014：3 次、4.2 公斤
- 2015：2 次、56.5 公斤
- 2016：0 次
- 2017：3 次、1,595 公斤
- 2018：3 次、207.4 公斤
- 2019：4 次、1,822 公斤
- 2020：8 次、2,824 公斤
- 2021：3 次、884 公斤
- 2022：5 次、2,144 公斤
- 累計：35 次、9,932.9 公斤
聯邦警方指，泰國、馬來西亞、緬甸、越南及印尼的犯罪份子是販運「冰毒茶包」進口的五大主要國家。
被派駐馬來西亞的署理警司奈特（Tim Knight），澳洲聯邦警察過往一直與東南亞國家的執法當局緊密合作，搗破犯罪組織販運甲基安非他命的行為。
奈特說：「澳洲聯邦警察與國際執法夥伴之間的緊密合作，成功大規模擾亂東南亞地區的（犯罪）活動。」
「聯邦警方正努力辨別並切斷犯罪份子用作將毒品運送到消費者市場的全新貨運路線。」
當局指，犯罪份子一般以綠色、金色、銀色的茶葉包裝包裝毒品，其中以綠色包裝最為受青睞。
相較墨西哥、中東及東亞等其他製毒地區，東南亞地區生產的甲基安非他命純度較高。當中緬甸是甲基安非他命的主要製毒地點。
AFP seizes 9.9 tonnes of ‘tea packet’ methamphetamine since 2012 Source: Supplied / Australian Federal Police
而犯罪份子亦經常轉換或修改進口路線，包括國際海空貨運，以試圖避開執法人員偵測。
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