澳外長黃英賢指澳英關係「現代化」 才可擁抱印太地區

要點 澳洲外長黃英賢呼籲英國正視其殖民歷史；

黃英賢說，澳洲和英國擁有多元文化的聯繫，這將有助於在印度 – 太平洋地區的關係；

她说，澳洲過往没有充分聽取太平洋地區的意見，現在是時候作出改變。

英國正在努力推進向印度洋 – 太平洋地區傾斜的新戰略，澳洲外交部長 黃英賢 （Penny Wong）敦促英國正視其在該地區的殖民歷史。





黃英賢在倫敦國王學院發表了標誌性的演講，強調澳英兩國之間的深厚聯繫。她說，一個多世紀前，在澳洲聯邦成立後，仍然有許多澳洲人然認為自己是英國人。





但她指：「隨著我們兩國、地區乃至世界的性質發生了變化，我們關係的特點也發生了變化。」



她認為，澳洲和英國的「現代面貌」展示了豐富的文化。兩國要想在印太地區取得進展，就必須理解這一點。



今天，作為一個現代、多元文化的國家——擁有300多個祖先和地球上最古老的文化——澳洲認為自己處於印太地區，屬於印太地區。 黃英賢

黃英賢在演講中，提到其家人在英國殖民主義時期的經歷及她個人作為移民後代的經歷作為佐證。





她說，許多與她父親來自同一華人宗族的人在英國北婆羅洲（British North Borneo）公司的錫礦和種植園工作，而其他人包括她的祖母，則為英國殖民者做家傭。



她指這些殖民故事，無論對說故事人還是聽眾而言，有時會讓人不舒服。





她承認，澳洲在過往並沒有認真聽取東南亞和太平洋國家的意見，但政府正在努力改變這種狀況。





她說，與「停留在我們各國歷史的狹隘版本中」相比，了解過去帶來了找到更多共同點的機會。





澳洲副總理馬利士（Richard Marles）指，外長提出了一個重要觀點，即承認過去有利於深化關係。





他在接受澳洲廣播公司電視台採訪時說：「對所有國家來說，反思過去很重要，這為未來有意義的參與提供了一個途徑。」





他指：「我們希望看到一個參與我們地區（印太）事務的英國，他們當然也尋求這樣做，因為如果英國參與印太地區事務，對地區未來的穩定非常重要。」

