澳洲郵政「不可阻擋下滑」 政府就其未來向公眾作諮詢

要點： 信件郵遞業務的急劇下滑導致澳洲郵政（Australia Post）正在苦苦掙扎；

雖然包裹送遞業務正在穩步增長，但該行業面對激烈競爭；

聯邦政府鼓勵澳洲人就如何使澳洲郵政現代化提出建議。

隨著大多數澳洲人透過網上支付賬單，並使用社交媒體或消息應用程序進行溝通，因而澳洲郵政部分業務受到挑戰，聯邦政府就了解澳洲郵政在現代澳洲的定位。





已有 214 年歷史的澳洲郵政表示，它正面臨著一個不確定的未來，自 2008 年以來，其信件業務處於「不可阻擋的下滑狀態」。





雖然新冠大流行已退卻，但疫情期間， 人們依賴網上購物多於於實體店消費。而這一種趨勢在疫情後亦繼續延續，導致澳洲郵政的包裹遞送業務穩步增長，但在遞送時間、覆蓋範圍、服務質量和價格方面，它面臨著來自不同快遞供應商帶來的激烈競爭，與此同時遞送成本不斷上升。





周四（3月2），聯邦政府推出了一份討論文件和諮詢程序，希望能使澳洲郵政現代化，並支持其長期的財務可持續性。





在此之先，不如先了解澳洲郵政是如何運作，為何現在會陷入困境，這對未來又意味著甚麼？



誰管理和資助澳大利亞郵政？

澳洲郵政由政府擁有及營運，但澳洲郵政卻有企業身份，並且完全是自籌資金，這意味著它的目標是通過控製制成本和銷售商品和服務的方式來實現盈利。





該公司的大部分網絡是由許可人、代理人或特許經營形式私人經營。



為何陷入困境？

本財政年度預計澳洲郵政將出現自 2015 年以來的首次虧損，虧損預計將在未來幾年持續增加。虧損主要是由於其信件遞送業務的急劇下降造成的。





2022 財年，澳洲人平均每周收到 2.4 封信，遠低於 2008 財年的 8.5 封信的峰值。到本年代末，澳洲郵政預計澳洲人每周收到的信件將不足一封。



澳洲人收到的信件量大大下降。 Source: SBS 與此同時，澳洲郵政在 2022 財年進行了 1.92 億宗交易，比 2019 年減少了 2200 萬次。





澳洲郵政表示，隨著向數碼化服務的持續轉變，它預計訪問量將持續下降。



澳洲郵政的訪問量受數碼化影響，訪問人數大大減少。 Source: SBS 同時，2022財年澳大利亞郵政的數字渠道訪問量比去年增長了25%，達到9.02億次。



「高度競爭」的包裹業務

2022 年財年澳洲郵政共派送了 5.26 億個包裹，其數量比 2013 年財年的 2.26 億個包裹增加了一倍多。澳洲郵政預計包裹量將隨著零售的長期趨勢而增長。







新冠大流行推動了這種增長，現在每五個在澳洲售出的零售商品，就一有一個在網上售出。



根據 Mordor Intelligence 發佈的行業概述，澳洲快遞和包裹市場作為一個整體，在2021年派送了 10 億包裹，澳洲人平均每年收到 40 多個包裹。





它提到，從 2023 年到 2027 年，預計快遞和包裹市場將整體增長 5.46%。





但是，儘管市場「高效且非常發達」，也正在變得「高度競爭」。行業概述表示，市場的主要參與者包括 Toll、FedEx、Star Track Express（由澳洲郵政擁有）、TNTExpress、DHL 和 UPS。





它補充：「大多數參與者正在通過技術發展，如使用無人機和 WMS 系統等，來發展其競爭優勢。」



信件投遞服務會減少嗎？

聯邦政府希望澳洲的郵政服務走向現代化，以確保它在財務上的可持續性，從而能夠繼續為澳洲人服務，並保持人們的就業。





政府建議，使服務現代化的方法可能包括增加包裹的靈活性和交付的可靠性，增加便利性，投資於更好的技術，以及改變信件交付標準和定價安排。





目前，澳洲郵政有義務為 99.7% 的投遞點每周至少投遞兩天信件。對 98% 的投遞點來說，每個工作日都需要投遞。





在澳洲任何地方都可以寄出小信件或明信片，費用是1.2澳元。





澳洲郵政在全國有 4300 多間郵局，其中 2500 多個在農村、遠郊和偏遠地區。澳洲郵政直接僱用了 3.6 萬多名員工，間接僱用了 6 萬多名員工。



全國有 4,300 多間郵局，其中 2,500 多間位於農村、地區和偏遠社區。 Source: SBS / Leon Wang 通訊部長魯能（Michelle Rowland）表示，政府希望幫助澳洲郵政能夠順應技術、商業和消費者期望的變化。





她在一份聲明中說：「今天宣佈的諮詢將確保澳洲郵政保持長期的財務穩定，以繼續支持小企業和提供基本的社區服務，特別是在我們的農村、遠郊和偏遠社區。 」





「我鼓勵所有澳洲人發表意見，特別是小企業。在我們考慮重塑郵政服務的選項時，你的意見至關重要，能幫助我們維持澳洲郵政現在和未來的發展。」



政府表示，它希望實現澳洲郵政服務的現代化，以確保它們在財務上可持續的。 Source: AAP / Dean Lewins

澳洲郵政有話兒

澳洲郵政行政總裁格雷厄姆（Paul Graham）說，啟動討論文件和社區諮詢程序是「積極的一步」。





「關於郵政服務和澳洲郵政現代化的討論是澳洲社會需要進行的對話。自 2008 年以來，澳洲郵政的信件業務一直處於不可阻擋的下滑狀態，有著 214 年歷史的郵政服務正在面臨著一個不確定的未來......一個現代化的、財務上可持續的澳洲郵政將能夠繼續投資於新的產品和服務，以滿足客戶和社區不斷變化的需求。」





他補充，維持現狀「不再是一個選擇」。





「該企業正朝著重大虧損方向發展，如果不改變，這些損失將不得不由澳洲納稅人承擔，而這些錢本可以更好地用於學校、醫院和道路。」





政府已經建立了一個網頁，解釋審查的內容和公眾如何提交的意見。





