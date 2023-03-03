黃英賢G20與秦剛會面：警告中國勿向俄供應武器

黃英賢在新德里向記者表示，她「很高興有機會」與秦剛討論貿易、人權及領事援助個案等重要議題。





她亦敦促中國不要向俄羅斯供應武器。





她說：「我早前曾經說過，在烏克蘭一事上，世界都監察著中國的負責任領導力，特別是它與俄羅斯之間所存在的緊密關係。」





「我要指出，(烏克蘭總統) 澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 亦曾表示，他希望相信中國會做正確的事並不會向俄羅斯提供武器。這實際上不僅是澳洲的要求，亦是所有國家的呼籲。」



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黃英賢指：「我將繼續指出，如果 (澳中兩國) 都明智地處理分歧的話，我們雙方都可以在維護我們國家利益的同時發展雙邊關係。」





「我很高興有機會，就一些重要議題 (與秦剛) 對話，包括貿易、人權、領事問題，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略。」





她亦補充，「撤銷貿易制裁...... 符合兩國的利益」。





美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 亦在 G20 會上表示，中國「不能一方面公開展現自己作為和平推動力的一面，同時又以某種形式繼續在 (俄羅斯總統) 普京 (Vladimir Putin) 點燃的火頭上煽風」。





