黃英賢G20與秦剛會面：警告中國勿向俄供應武器

澳洲外長黃英賢星期四 (3 月 2 日) 出席二十國集團 (G20) 峰會時與中國外長秦剛會面，期間敦促中國莫向俄羅斯供應武器。

G20 PENNY WONG QIN GANG MEETING

A supplied image shows Australian Foreign Minister Penny Wong meeting Chinese Foreign Minister Qin Gang on the sidelines of the G20 summit in New Delhi, India, Thursday, March 2, 2023. (AAP Image/Supplied by the office of the Minister for Foreign Affairs) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP / Supplied by the office of the Minister for Foreign Affairs

黃英賢在新德里向記者表示，她「很高興有機會」與秦剛討論貿易、人權及領事援助個案等重要議題。

當被問及
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，黃英賢表示，導致今次戰爭以及隨之而來對環球能源及糧食短缺等影響，責任「在俄羅斯身上」，且「我們不應忘記這一點，亦絕不能逃避這一點」。
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她亦敦促中國不要向俄羅斯供應武器。

她說：「我早前曾經說過，在烏克蘭一事上，世界都監察著中國的負責任領導力，特別是它與俄羅斯之間所存在的緊密關係。」

「我要指出，(烏克蘭總統) 澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 亦曾表示，他希望相信中國會做正確的事並不會向俄羅斯提供武器。這實際上不僅是澳洲的要求，亦是所有國家的呼籲。」
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SBS Chinese

23/02/202307:01
黃英賢指：「我將繼續指出，如果 (澳中兩國) 都明智地處理分歧的話，我們雙方都可以在維護我們國家利益的同時發展雙邊關係。」

「我很高興有機會，就一些重要議題 (與秦剛) 對話，包括貿易、人權、領事問題，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略。」

她亦補充，「撤銷貿易制裁...... 符合兩國的利益」。

美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 亦在 G20 會上表示，中國「不能一方面公開展現自己作為和平推動力的一面，同時又以某種形式繼續在 (俄羅斯總統) 普京 (Vladimir Putin) 點燃的火頭上煽風」。
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Published 3 March 2023 at 1:50pm
By Winmas Yu
Source: SBS