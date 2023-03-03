警隊紀律聆訊增 維州警務處長：警員非凌駕法律之上

維州警隊被召見紀律聆訊的警員有上升趨勢。於 2022年，維州警察中有 17 名警員被解僱，另有 31 人在紀律聆訊審理期間辭職。





去年約 100 場聽證會上出現的紀律問題包括不正當獲取和使用警方信息、性騷擾及掠奪行為、針對少數群體的誹謗行為、家庭暴力、酒後駕駛和吸毒。





維州警務處長帕頓（Shane Patton）表示，雖然大部份警員都做好職責，但仍有少數害群之馬。





帕頓強調，警察並非凌駕於法律之上。他表示對維州警隊的期望高於任何人。



他向九號台表示，警隊正處理這些問題。巴頓表示，警方不會接受任何行為不當，或違反紀律的警務人員，這些壞份子一個都嫌多。





他續指，警方多年一直正視及處理這些問題。不單是警員的行為，還會繼續審視警隊的文化，加強紀律培訓，以及人權知識，讓每一位警員清楚自己的職責。





帕頓在向警隊發出的電郵上強調，但若有警員違反紀律，或被發現任何其他形式的不當行為，一定會被解僱及面臨刑事指控。





警隊正在簡化紀律聆訊程序，以提高透明度與及時性。

