香港尖沙咀建築地盤爆四級大火：目擊者形容猶如「世界末日」

據香港媒體報道，大火在星期四 11 時 11 分發生，大廈高層位置冒出火光。消防在現場評估後，於 11 時 39 分將火警升為五級別火警之中的第三級，並加派人手前往撲救，及至星期五凌晨 1 時 46 分升為四級。火勢於星期五早上 8 時 08 分受控，並於 8 時 30 分大致救熄。





截至星期五凌晨，初步得悉火警中有 3 人受傷，須由救護車送往伊利沙伯醫院治理。據稱 2 人為附近的司機，疑被跌下的火屑燒傷；另有 1 名附近大廈的住戶吸入濃煙不適。





香港警方星期五向法新社 (AFP) 表示，至今未接到任何死亡報告。而附近 130 名居民需要撤離，其中緬甸臺恆星樓有 50 名住戶須強制撤離，以及重慶大廈及遠東大廈各有 40 人自行疏散。





現場火勢猛烈，有身處港島區的居民隔著維港都能看到對岸發生火警。



火警首先在地盤高層位置發生，並迅速透過棚架蔓延至較低樓層，非常接近地面。 Source: AAP / Louise Delmotte/AP 據報，火警首先在地盤的高層位置冒出火光，一直沿外牆迅速蔓延至中低層的棚架。約一小時後，火勢就蔓延至整幢建築物的高度，與地面相當接近，全幢大廈猶如一條巨型火柱。





現場所見，部份火屑跌落地面，消防及警方須劃出封鎖線，以免市民走近。





由於火屑隨風四散，鄰近的喜來登酒店頂樓，有帳篷被火屑燒毀；附近的國際電信大廈平台，亦被火勢波及。而緬甸臺一幢住宅大廈亦懷疑被波及起火。





警方表示，鄰近一共有五幢大廈被波及起火，其中部份火焰被消防人員迅速撲滅。



火警現場有大批民眾圍觀，部份鄰近大廈的居民亦須疏散。 Source: AAP / Louise Delmotte/AP 一名在附近大廈居住的日本遊客 Tosho Sai 向法新社表示，其隔鄰單位的窗戶被火屑擊中後，有保安人員在其居住樓層拍門要求所有住戶疏散。





而一名路過現場的法國商務旅客則向法新社表示，他看見大廈有「大量碎片跌落」。他說：「這確實是世界末日的場景...... 對所有人而言都真的是非常、非常可怕。」





法新社記者在場所見，現場街道路面有大塊碎片，而且空氣中亦彌漫著刺鼻的氣味。





據報，海員俱樂部在 2018 年就「海員之家」重建計劃招標，項目終由商人郭炳湘旗下帝國集團奪得，將容納海員俱樂部會址及一間新酒店，被標榜為 42 層樓高「海港標誌」，總投資 60 億港元 (折合約 11.4 億澳元)，擬於 2024 年開業。





法新社曾聯絡帝國集團尋求回應，截稿前未獲回覆。





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