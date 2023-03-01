澳洲在港推廣Shepard牛油果 打響「新鮮賣相」知名度

澳洲牛油果協會（Avocados Australia）、澳洲園藝創新機構（Hort Innovation）、昆州貿易投資局（Trade and Investment Queensland）與澳洲商務投資署（Australian Trade and Investment Commission）將在香港舉辦「昆士蘭Shepard牛油果推廣研討會」。





牛油果協會的出口發展經理張欣玉（Flora Zhang）接受SBS中文訪問時介紹，香港是澳洲牛油果出口的最大市場，每年佔比達三四成，因此「我們每年都在香港有不同的活動進行推廣」。





協會發現Shepard品種去年在港銷量急升，大受歡迎，於是乘勢「推一把」，希望藉今次交流機會進一步提高港人對這款產品的了解。



牛油果協會的行政總裁John Tyas說：「（澳洲Shepard牛油果）已經進入香港多年，但數量一直不多，直至近年。去年出口到香港達到創紀錄的超過5000頓，因此這是一個重要市場。」





他形容這次是絕佳機會，讓澳洲的果農、業界代表可以走訪香港，與當地進口商和零售商就牛油果的銷售、運輸、市場、供應鏈管理、稅務等問題展開直接交流。





Shepard牛油果在澳洲僅昆州種植，從2月到5月當造，絲滑醇香，身形瘦長，表皮光滑有光澤。而最大特點是綠色果皮、金黃果肉在成熟時也不會變黑，因此賣相很好。其售價也高於香港較常見的Hass品種。





他透露，秘魯、智利、新西蘭、墨西哥等牛油果產地是強勁的競爭對手，但澳洲牛油果「優質」、供應商「可靠」。



接受訪問時正與團隊身處中東的張欣玉表示，Shepard牛油果的當造期正好與其他產地錯開，令澳洲更具競爭力。「預計未來3至5年，（澳洲牛油果）產量會翻一番，這麼多要賣去哪裡呢？」





她說，業界經過15年努力，把澳洲人每年人均消耗的牛油果翻倍到目前的4.8公斤，達到全球數一數二，而中東、東南亞等地只有1公斤，因此發展空間巨大，「海外市場也要持續地推廣」。





本次「昆士蘭Shepard牛油果推廣研討會」將於3月3日星期五在香港君悅酒店（Grand Hyatt）的Drawing Room舉行，僅限商家參與。





張欣玉介紹，這是「第一步動作」，後續還會向餐飲行業力推Shepard牛油果不會氧化發黑的特點，向大廚傳授別具特色的沙律、果汁等食譜。





「（Shepard牛油果）正陸陸續續運往香港，等到量最大時，大約5月時，會有更多面向公眾和顧客的推廣活動。」

