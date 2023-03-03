雪梨女子24小時內向一機構「電郵轟炸」 終被起訴

一名婦女因涉嫌向聯邦國會議員辦公室濫發數萬封電郵而被落案起訴，據悉其電郵「轟炸」的舉動，已對通訊線路和電腦系統造成嚴重破壞。





本周三（3月1日），澳洲聯邦警察（AFP）上門拘捕該名疑犯。據悉，這名居住於西雪梨的女子在被捕前的 24 小時內，向國會議員辦公室濫發多達 32,397 封電子郵件。





疑犯當日平均每三秒發送一封郵件。由於此「轟炸」的郵件數量驚人，癱瘓了整個國會議員辦公室，令公眾無法聯絡職員，也使職員無法操作電腦系統。





警方指出，這名 34 歲的女子通過使用多個不用域名來瘋狂濫發電郵，因此對其作出涉嫌未經授權損害電子通信（committing unauthorised impairment of electronic communications）的起訴。





該罪行最高刑罰為10年監禁。然而，據澳洲聯邦警察表示，隨著調查的繼續，警方不排除進一步指控的可能性。





這名女子周四（3月2日）在Penrith地方法院出庭，獲准在嚴格條件下保釋。





她將於 4月11 日再度出庭應訊。





