【沙灘少女謀殺案】疑兇潛逃多年 終被引渡回澳受審

要點： 38 歲的涉案疑兇辛格於本周四（3月2日）乘包機抵達昆州。

少女科丁妮於2018年10月被殺。她的父親於當地海灘發現其屍體，當時屍身被半埋於沙中。

預料辛格將於周五（3月3日）上午在凱恩斯地方法院應訊。

昆州少女科丁妮（Toyah Cordingley）被殺四年後，涉案男疑兇在引渡回凱恩斯數小時後控謀殺。





38 歲辛格（Rajwinder Singh）早前從印度被引渡回澳，他抵澳後先被羈留一晚，周四（3月2日）由一架私人包機押送，回到昆州北部的凱恩斯。





少女科丁妮的屍體於 2018 年 10 月被她的父親，於當地的萬蓋蒂海灘（Wangetti Beach）發現，當時屍身部分埋於白沙中。





昆州警方在周四晚上的一份聲明中證實，辛格已被正式落案謀殺，預料將於周五（3月3日）在凱恩斯地方法院出庭應訊。



負責案件的刑偵督察史密絲（Sonia Smith）於周四表示，科丁妮慘遭殺害，重創了凱恩斯社區，她的家人和朋友至今仍飽受身心煎熬。





「目前案件已進入司法程序，我懇請社區大眾停止猜測和議論案情，讓法庭能順利審訊。」





基於被指控謀殺的案情嚴重，辛格不太可能立即提出任何保釋申請。





科丁妮的父親托萊（Troy）透過史密絲讀出聲明，他說他繼續盡可能堅強生活，「直到可以為我們美麗的女兒科丁妮伸張正義。」





科丁妮遇害時正值24 歲的花樣年華，其母雲妮莎（Vanessa Gardiner）亦在聲明中感謝警方和社區對他們的支持。



24 歲的科丁妮在 2018 年 10 月帶著狗隻散步，最後被發現陳屍凱恩斯北部的 Wangetti 海灘。 Source: AAP / QLD POLICE 雲妮莎寫道：「我們衷心感謝社區人士在這段折磨以來，一直對我們的愛護和支持。現在我們將耐心等待公義的彰顯，讓科丁妮昭雪冤情。」





辛格於 2018 年科丁妮的遺體被發現後不久離澳飛往印度，日前他從新德里乘機回國，抵澳後旋即由維州被押送到昆州受審。





周四下午，這位 38 歲的前護士戴著手銬，在凱恩斯的昆州政府空軍基地步出機艙，步履平靜。





當時辛格身穿著灰色運動褲和黑色運動衣，頭戴深藍色錫克教頭巾，在四名探員的陪同下，於 32 度高溫下走過停機坪。





他登上一輛警方四驅車的後座，並被押解到凱恩斯警署。





刑偵督察史密絲說，她對昆州警方、聯邦警察和印度警方的通力合作，令疑犯能被成功引渡「感到欣慰」。





「我們信任聯邦警察的工作、信任每一位到新德里實地工作的聯邦探員 — 他們當然沒有讓我們失望。」



