澳洲會跟隨歐美步伐 禁用 TikTok？

要點： 澳洲政府表示，禁止在公務員設備上使用 TikTok 的建議並沒有改變；

美國命令聯邦機構 30 天的時間從政府設備上刪除該應用程序；

北京方面批評這一決定，稱其過度。

澳洲政府表示，儘管主要盟國出於安全考慮限制公務員使用該社交媒體應用程式，但本國情報機構並沒有呼籲在政府設備上禁止 TikTok 。





美國從周一起，決定禁止所有政府設備使用該中國視頻應用程式，北京就此回應了美國的舉動。





兩黨聯盟質疑為何澳洲未有效仿跟隨，實施禁令。





由於擔心 TikTok 的母公司字節跳動（ByteDance）可能為中國政府收集個人數據，美國聯邦機構的員工被給予 30 天的時間將 TikTok 從他們的工作設備中清除。





TikTok 之前曾表示，它從未與中國政府分享過澳洲的數據，其安全團隊會盡量減少訪問數據的人數。



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據報導，澳洲九個聯邦機構 —— 八個部門和聯邦科學與工業研究組織——已經下令他們的員工從工作設備中刪除該應用程序。





但澳洲國庫部長查默斯（Jim Chalmers）周三（3月1日）在接受澳洲廣播公司採訪時表示，政府還沒有收到關於全面禁止的建議。





他說：「我們知道美國做出的決定。毫無疑問，我們各個機構的同事將考慮這點，並將其納入他們自己的考慮。但給我們的建議還沒有改變。」





美國的決定引發了北京的強烈回應。中國外交部發言人毛寧指責美國「泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的錯誤做法。」





她說：「美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜愛的應用軟件，未免太不自信了。」





美國政府應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓有關企業，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、非歧視的環境。 毛寧

澳洲財長查默斯。 Source: AAP / MICK TSIKAS 本周，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）以安全風險為由，宣佈禁止所有公務員在其政府發放的手機上使用 TikTok。





他告訴記者：「從企業到個人，許多加拿大人都會反思自己的數據安全，或許會做出選擇。 」





澳洲反對黨網絡安全事務發言人帕特森（James Paterson）在接受 SBS 新聞採訪時說，TikTok「聽命於」中國共產黨，由於它受到中國國家安全法的約束，如果被要求分享數據，TikTok 就必須這樣做。





帕特森參議員說，目前還不清楚哪些私人和敏感信息已經被「交給了中國情報機構」。





他說：「我們現在落後於我們志同道合的朋友和盟友，他們正在採取行動，保護他們的公民和政府用戶免受這些非常危險的網絡安全風險。」





雖然承認只有工黨能夠獲得最新的安全建議，但帕特森說，「政府有責任」解釋為什麼它還沒有全面禁止聯邦設備使用該應用程式。



「只有政府掌握了最新的國家安全建議，使其能夠做出決定。但是，如果我們的朋友和盟友正在做出這些決定，澳洲必須得有非常好的理由去解釋為什麼不效仿。」





新南威爾士大學網絡安全研究所所長費爾（Nigel Phair）將美國的決定稱為「過度」，敦促澳洲政府從個人自由和娛樂享受的角度來看待這個應用程式。





他建議將工作電話和私人電話分開，作為減輕風險的潛在途徑。





他向 SBS 新聞表示：「我認為政界人士，實際上還有很多企業界人士，應該把他們的個人網絡環境和工作環境分開。」





「事實上，對於專業工作和個人生活來說，在線社交媒體有很多好處，但把它們分開也許是個好主意。」





費爾呼籲，關於「在線意味著甚麼」的公共討論中要有更多的細微差別——以及人們願意在多大程度上被追蹤他們的個人信息。





他說，社交媒體公司收集個人信息並不新鮮，但他警告說，人工智能（AI）的發展將使國家和公司能夠更有效地鎖定數據。





他說：「我認為我們需要進行更廣泛的對話，而不是單獨挑出一方。」

