「被上面的熱氣煮熟」室溫逾 50 度 租客苦苦掙扎

住在不合標準房屋的租客不敢向業主抱怨家裡炎熱非常，因為他們害怕會被加租或被驅逐。

A woman in public housing watering her plants

住在雪梨雷德芬（Redfern）公共房屋的一名婦女正在為她的植物澆水。住在建築設計不良房屋的租戶正忍受極端的室內溫度，倡儀者呼籲制定最低建築標準以保護租戶免受高溫影響。 Source: Getty / Lisa Maree Williams

要點：
  • 建築設計不良的房屋在夏季時室內溫度可能超過 51 度，猶如「焗爐」一樣。
  • 有些人因而使用便攜式空調，令電費倍增，逼使他們不得不削減購買必需品的開支。
  • 組織 Better Renting 呼籲政府在溫度、能源成本和租金上升的情況下採取行動，確保租客的安全。
住屋成本、能源費用上漲和不合標準導致炎夏時室溫暴升，這一「黃金組合」為租客帶來身心的痛苦。

租戶組織 Better Renting 周四（3月2日）發佈一份報告反映，租客在惡臭、發霉的房屋中忍受著不健康的溫度。

在夏季的幾個月，他們經常把家描述為「地獄」。
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有些人表示當熱量從「不隔熱」的天花板向下散熱時，感覺「被上面的熱氣煮熟了」。

由於使用便攜式空調會使電費倍增，意味住用於購買食品、繳付房租和基本藥物的錢被減少。

未來的夏天可能會更熱，熱浪變得更頻繁、更嚴重、更持久。
報告建議，政府可引入要求出租房屋要達最低效能標準，和採取行動結束不公平的驅逐和限制租金上升來應對這個情況。

Better Renting 發言人迪格南（Joel Dignam）說：「隨著溫度、能源成本和租金繼續上漲，政府需要採取行動確保租客在家中的安全。」

根據追踪全國 77 名澳洲租戶室內熱量和濕度的數據顯示，夏季室內溫度平均超過 25 度的時間每天超過 9 小時，平均超過 30 度的時間每天超過 1 小時。
儘管 12 月至 2 月的溫度較低，但由於隔熱效果差和能源成本上升，租客仍在炎熱和潮濕的環境中掙扎。

建築結構存有缺陷和維修不當的房屋，有些甚至被形容為棚屋，加劇了租戶的困境。

雖然越來越多的業主受惠於屋頂上太陽能裝置，提供較為相宜的電力，但租戶卻往往未能得益。
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租客不敢向業主和地產經紀投訴，因為他們害怕會遭受報復式加租，或在房屋供應如此短缺時被驅逐。

維州組織 cohealth 的卡帕（Awhina Kapa）表示，高溫對於住在公共房屋的年老租戶來說是一個特別的挑戰。

她說：「我們的居民到當地的酒吧和老虎機娛樂場來緩解夜晚的炎熱。」
「我們看到這些居民因為要在這些場所要花錢，因而難以支付購買紙巾、麵包和牛奶等必需品。」

西澳是最熱的地區之一，但因為濕度較低，使人們更易感到涼快。

塔州的一間出租房屋記錄了最高溫度，室內讀數為 51.8 度。

第二高的是新州，拆禮物日（12月26日）的氣溫為 46.4 度。北領地的租戶幾乎所有時間都在 25 度以上度過。
昆州的情況與北領地相似，但沒有那麼極端，而維州整體上比較涼爽，每天約 18 小時的溫度都在健康範圍內。

報告發現，南澳公共房屋的租戶比私人房屋的租戶，更可能要在不健康的溫度範圍內渡過。

首都領地的房屋普遍設有內置空調，租客大部分時間都紀錄到合宜的室內溫度。
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Published 2 March 2023 at 4:16pm
Source: AAP
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