8年來首錄1.89億赤字 澳洲郵政將推全面現代化改革

澳洲郵政或全面改革營運方式，目前信件數目大幅下降，而包裹服務的需求則飆升。





澳洲郵政歡迎聯邦政府決定發布討論文件並就郵政服務現代化開展社區諮詢。在諮詢期間，所有澳洲人都將有機會就澳洲郵政的服務發表意見。





聯邦政府在周四（3月2日）發表的一份關於澳洲郵政營運模式及其財務可持續性的討論文件中表示，每日信件遞送服務在財務上不再可行，澳洲郵政必須將郵遞服務現代化，才能維持財政。





文件還公佈，今年澳洲郵政郵遞服務錄得半年赤字高達1億8千9百萬元，預計還將在6 月份公佈首個完整財政年度的虧損，預計澳洲郵政會錄得自從2015年來首次年度虧損。





在上一個財政年度，雖然澳洲郵政派送出超過5億件包裹，但信件數目則迅速下降。





信件遞送的服務在 2007 年和 2008 年達到頂峰，平均每個澳洲家庭每周收到 8.5 封信件。然而，現在平均每周只有 2.4 封信件。聯邦政府預計在未來5年，該平均數字將再減半，並在 10 年內降至每周一封信。數據亦顯示，遞送的信件中佔近 98% 是賬單和銀行信件。



澳洲郵政歡迎社區就郵政服務現代化進行諮詢。 Source: Supplied / AusPost

討論文件同時指出，雖然傳統郵政信件服務的使用率下降，但澳洲人越來越依賴澳洲郵政的全國包裹遞送服務，而包裹派送服務的市場競爭激烈。





為了跟上日新月異的包裹派送市場，文件提出澳洲郵政應降低遞送信件的運營成本，從而增加資源支持包裹派送服務。與此同時，增加科技投資，提升客戶體驗，以確保該在競爭激烈的市場中生存。





澳洲郵政行政總裁兼董事總經理格雷姆（Paul Graham）表示：「這是積極的第一步，我們將大力支持討論文件和諮詢過程。」





他亦表示：「澳洲郵政擁有獨特的雙速業務，我們的信件派送業務在電子商務的包裹業務和其他服務中佔很大比重。隨著其他跨國競爭對手加入向澳洲電子商務市場，澳洲郵政的包裹業務現正被瓜分。如果我們不解決所流失的信件派送業務，這將嚴重影響澳洲郵政對社區的服務。」





他續指，澳洲郵政期待在整個諮詢過程中與聯邦政府合作，把澳洲郵政的服務現代化，達到可持續財務營運，以及後為本地社區帶來的好處。





澳洲郵政目前在全澳各地設 4,300 多個辦事處，其中約 3,500 個由獲得許可的小企業經營，僱用員工超過 60,000 人。



