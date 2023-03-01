“停止无理打压企业”：中国对美国的TikTok禁令提出批评

要点： 中国的应用软件TikTok已被禁止在美国、加拿大和欧盟的政府发放的手机上使用；

人们对如何存储数据以及如何与中国政府共享数据表示关切；

该公司表示，在该禁令实施之前，它没有得到回答问题的机会。

中国外交部发言人表示，美国政府对中国视频分享应用TikTok 的禁令表明了华盛顿自身的不自信，是对国家权力的滥用。





“我们坚决反对美方泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理打压别国企业的错误做法，”中国外交部发言人毛宁在例行记者会说。





“美国政府应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压有关企业，为各国企业在美国的投资经营提供开放、公平、非歧视的环境，”





“……美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜爱的应用软件，未免太不自信了，”她说。





白宫在周一发布的指导意见中，要求所有联邦机构在30天内将TikTok从所有政府设备中删除。白宫已经不允许在其设备上使用TikTok。





三分之二的美国青少年使用TikTok，但华盛顿方面担心，中国可能利用其法律和监管权力获取私人用户数据，或试图推动有利于中国的错误信息或叙述。





美国国会和一半以上的州迄今已禁止在政府发放的移动设备使用TikTok。



有的还采取行动，将禁令适用于字节跳动有限公司拥有的任何应用程序或网站，字节跳动有限公司是一家中国私营公司，拥有TikTok。





中国长期以来封锁了一长串外国社交媒体平台和消息应用程序，包括YouTube、推特（Twitter）、脸书（Facebook）和Instagram。





华盛顿和北京在许多问题上存在分歧，包括贸易、计算机芯片和其它技术、国家安全和台湾问题，以及早些时候在美国上空发现一个疑似中国间谍气球，美方将其击落。



READ MORE 加拿大以安全风险为由禁止政府设备使用TikTok

加拿大也因 “不可接受的隐私风险水平 ”实施禁令

周一，加拿大宣布加入美国的行列，禁止所有政府发放的移动设备使用TikTok。





加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）在宣布后对记者说：”我猜想，随着政府采取重大举措，告诉所有联邦雇员他们不能再在工作手机上使用TikTok，许多加拿大人从企业到私人都会反思自己的数据安全，或许会做出选择。”





加拿大财政委员会主席莫娜 · 福蒂尔（Mona Fortier）说，加拿大首席信息官已经确定TikTok “对隐私和安全构成了不可接受的风险”。





福蒂尔说：“在移动设备上，TikTok的数据收集方法提供了对电话内容的大量访问。”





该应用程序会于周二从加拿大政府发放的手机中移除。





欧盟行政部门上周表示，作为一项网络安全措施，它已经暂时禁止员工所用的手机使用TikTok。





TikTok对这些禁令提出质疑，称它没有得到回答问题的机会，各国政府正在切断自己与一个受许多人喜爱的平台的联系。





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